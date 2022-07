'Šanse su male, ali ako dođe do napada nuklearnim oružjem, slušajte vlasti i ne ispitujte...'

Odjel grada New Yorka za upravljanje kriznim situacijama objavio je početkom tjedna video "Što napraviti u slučaju nuklearnog napada na grad", koji je, očekivano, izazvao lavinu komentara.

Odmah u startu teta iz videa objašnjava kako su šanse da se nešto tako dogodi jako male, ali dodaje da bi stanovnici trebali znati postupati i u toj situaciji.

- Dogodio se napad nuklearnim oružjem na New York. Ne pitajte me kako ili zašto, samo morate znati da je došlo do ozbiljnog udara. Evo što vam je činiti - govori tamnoputa gospođa.

Savjeti, tj. upute, poprilično su jednostavne i stanu u tri koraka, piše NY Post.

- Uđite unutra, ostanite unutra, slušajte obavijesti.

Navode i da ostanak u automobilu nije opcija. Ne izlazite dok za to ne dobijete dozvolu vlasti - govore nam u snimci.

Onima koji su bili na otvorenom u trenutku udara savjetuju da uklone svoju odjeću kako bi se izbjegla 'radioaktivna prašina', a oni koji imaju podrume, trebali bi što prije krenuti u njih.

Mnogi su ovaj video shvatili kao reakciju na stalne ruske prijetnje. Od početka invazije na Ukrajinu u više navrata su razni Putinovi propagandisti obećavali uništenje Zapada ako nastavi pomagati Ukrajini.

Također, puno je i kritika na ovaj "how to" video. Gotovo svi se slažu da su upute u njemu zastarjele te da ne bi pomogle u slučaju napada.

- Kažu "slušajte obavijesti i pratite medije". Pa kakve obavijesti ljudi moji ako unište mrežu?! - jedno je od učestalijih pitanja.

