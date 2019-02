Šarao grafite: Splitski punker dobio je istu kaznu kao Kruljac

F.R. (32) zvani Frki iz Splita osuđen je na godinu dana zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro, jer je šarao grafite po zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, javlja Slobodna Dalmacija.

Prema presudi, Frkija je 24. rujna 2014. godine oko 22.30 zatekla interventna policija kako u Porinovoj ulici po sjevernom zidu zgrade HNK sivim auto lak sprejem ispisuje dva natpisa punkerskog sadržaja. Na prvom je pisalo "Punk is not dead", a na drugom "Dajemo na znanje pankeri će opet napraviti sranje". Uz to je još nacrtao i lik glave pokraj koje je napisao: "Oi! punk".

On je pred sutkinjom Ivanom Kanaet Samardžić kazao da se osjeća krivim te je sve priznao i pokajao se.

Iako se možda ova kazna čini primjerena, podsjetimo da su na istu kaznu osuđivani i ljudi za puno teža kaznena djela i koji su nanijeli milijunske štete državi. Primjerice istu je kaznu dobio i David Kruljac, sin generala Mladena Kruljca, koji je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora jer su ga uhvatili s 4,5 kilograma marihuane, 28 grama kokaina, 10.500 kuna i 117 tisuća eura.