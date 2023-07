Saražin, Gajardo i Bakin su naj boškarini: 'Nama su najbolji, a sad i svi vide koliko su divni'

Njemu ravan teško da će se opet roditi. On je stvarno poseban, gigant među boškarinima. Već nekoliko godina osvaja titulu najvećeg na smotri tako da se nisam puno iznenadio s ovom nagradom, ali opet sam jako sretan i ponosan. Kad čovjek ima volje i ljubavi da im se posveti, svašta je moguće. Nevjerojatne su to životinje, priča nam Mario Udovičić (84) iz istarskog mjesta Gospodi.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Pun divljenja, ljubavi i strahopoštovanja govori o svom boškarinu Saražinu, višestrukom prvaku na manifestaciji Jakovlje u Istri. Na ovogodišnjem, 33. izdanju, Saražin je srušio vlastiti rekord. Čak 14 kilograma teži je nego lani pa je titulu najvećeg boškarina odnio zahvaljujući svojih 1435 kilograma. A rast će i dalje.

- On je uistinu fenomen - ističe Udovičić pa otkriva tajnu: "A nema tu posebnog hranjenja, on je dosta jak, to je sve genetika. I neka ga, sretan sam što je tako".

Iduće godine Sarožin će opet na smotru, no Udovičić kaže da ne zna hoće li i on s njim.

- Ako me zdravlje posluži, svakako da ću nastaviti s cijelom pričom. Hvala Bogu, još sam dobar, ali u mojoj dobi je i godina dana puno. Ako ga neću ja moći voditi, moja obitelj će se nastaviti brinuti o njemu - kaže nam Mario.

Uz Sarožina, titulu je doma odnio i 7-godišnji Gajardo, mister među boškarinima. Njega su proglasili najljepšim istarskim govedom.

- Za mene je on najljepši, ali tamo je pobijedio dvadesetak drugih, onda mora da je stvarno naj naj - smije se njegova vlasnica Marinela Jugovac (48).

Ona, suprug Klaudio (53) i sin Maurizio (25) brinu za Gajarda.

- Iskreno, nisam tako nešto očekivala, jako sam se iznenadila. Treba se puno brinuti o njemu, ujutro i navečer svaki dan, moramo ga očistiti, dati mu jesti, piti, vodimo ga na ispašu, čuvamo ga... - nabraja Marinela.

Boškarin je s njima od rođenja. Teži oko 850 kilograma, a Marinela priznaje da će na natjecanje otići i iduće godine.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

- Tko zna, možda opet bude prvak, to je svake godine iznenađenje. Ovaj put je odnio titulu najljepšeg, tko zna čime nas može iznenaditi iduće - zaključuje naša sugovornica.

Treći mušketir među boškarinima, koji je pak proglašen najposlušnijim, u vlasništvu je Marija Gašparina iz Fabaca. Njegovo ime je Bakin, a titulu je odnio u konkurenciji 21 goveda od 14 različitih uzgajivača iz Istre i jednog uzgajivača s Krka. Stručna komisija na izboru naj boškarina procjenjivala je kvalitetu rogova, stabilnost hoda, dužinu repa, boju dlake i brojne druge kriterije.