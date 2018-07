Šarene košulje bile su hit na zabavi u veleposlanstvu SAD-a

Ponovno popularna havajska košulja bila je glavni modni dodatak koji je obilježio zabavu u veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu.

Croatian President Kolinda Grabar-Kitarovic @KolindaGK arrives at the . @USEmbZagreb July 4th reception and is greeted by . @USAmbCroatia Kohorst & Ms. Allen #July4thZagreb pic.twitter.com/n9BpsXolke

Gošća veleposlanika Roberta Kohorsta, među ostalim, bila je i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Zabavom, koju su nazvali California Dreamin’ , u ležernom, reklo bi se izdanju za plažu, proslavili su američki blagdan Dan neovisnosti.

Thanks to everyone who worked so hard to create a great Independence Day party at U.S.Embassy. California Dreamin’ theme. Loved seeing everyone in their best California casual clothes. pic.twitter.com/pbaN2z5kuh