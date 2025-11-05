Sastale se radne skupine za SLAPP te za praćenje provedbe protokola za zaštitu novinara

U Agenciji za elektroničke medije održan je sastanak radnih skupina za suzbijanje strateških tužbi protiv javnog djelovanja – SLAPP-tužbi te za praćenje provedbe protokola za zaštitu sigurnosti novinara i drugih medijskih djelatnika u sklopu Nacionalnog koordinacijskog odbora za provedbu mjera Akcijskog plana razvoja kulture i medija te kampanja Vijeća Europe i OSCE-a za sigurnost novinara.

Tema sastanka bila je, uz pregled i raspravu o dosadašnjim provedenim aktivnostima spomenutih radnih skupina tijekom godine, izrada plana aktivnosti do kraja ove kao i za 2026. godinu.

Tako je u svibnju ove godine objavljena i javnosti predstavljena edukativna brošura (online i tiskano izdanje) radi suzbijanja SLAPP tužbi koja je distribuirana novinarima, urednicima, svim članovima radnih skupina, HND-u, SNH, DZNAP-u te Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Pravosudnoj akademiji za potrebe edukacija sudaca, Ministarstvu kulture i medija te HOK-u. Nadalje, brošura je distribuirana Mreži jedanaest anti-diskriminacijskih kontakt točaka koje djeluju diljem Hrvatske u sklopu Ureda pučke pravobraniteljice kao i lokalnim novinarima i urednicima na seminaru održanom u Predstavništvu Europske komisije u RH, gdje su o problematici SLAPP tužbi govorili nacionalna koordinatorica projekta za sigurnost novinara Vijeća Europe i OSCE-a Jasna Vaniček-Fila i glavni urednik 24sata Ivan Buča.

Distribucija brošure bila je popraćena predstavljanjem protokola za zaštitu sigurnosti novinara izravno u medijskim redakcijama. Tako je provedeno 6 jednodnevnih edukacija u novinarskim redakcijama najvećih medijskih kuća u Hrvatskoj u kojima je neposredno obuhvaćeno više od 180 novinara, urednika i drugih medijskih djelatnika, dok je posredno taj broj i veći. Osim toga, provedena je i edukacija za 30 policijskih rukovoditelja na razini temeljne policije i službe osiguranja iz svih policijskih uprava u RH.

Uz spomenute aktivnosti, Pravosudna akademija održala je tri edukativne radionice na temu „Strateške tužbe usmjerene protiv javnog djelovanja (SLAPP)“ i to u Zagrebu, Osijeku i Splitu, kojima je obuhvaćeno 27 polaznika – sudaca i sudskih savjetnika općinske i županijske razine. Nadalje, početkom godine Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije osnovalo je Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje u čijem radu sudjeluju stručnjaci raznih profila – suci Vrhovnog suda, suci općinskih sudova, stručnjaci Ministarstva kulture i medija, novinarskih strukovnih udruga, profesora s pravnih fakulteta, stručnjaci iz Ureda pučke pravobraniteljice, Hrvatske odvjetničke komore te stručnjaci Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije te Agencije za elektroničke medije. Izrada Nacrta prijedloga Zakona je u finalnoj fazi, a rok za transponiranje Direktive (EU) 2024/1069 je 7. svibnja 2026.

Što se tiče daljnjih aktivnosti u nadolazećem razdoblju, s Pravosudnom akademijom dogovoreno je održavanje daljnjih edukativnih radionica o SLAPP tužbama u Zagrebu i regionalnim centrima Pravosudne akademije u Hrvatskoj te je tema „Strateške tužbe usmjerene protiv javnog djelovanja (SLAPP tužbe)“ uvrštena u Program Pravosudne akademije za 2026., a radionice će se održati početkom godine. Krajem studenog ove godine spomenuta će brošura biti predstavljena na seminaru „Novine u građanskom zakonodavstvu – 2025.“ koji će se održati u Tuheljskim toplicama. Isto tako, planirano je i daljnje predstavljanje sporazuma i protokola za zaštitu sigurnosti novinara i u drugim medijskim redakcijama u Hrvatskoj kao i u policijskim upravama Ministarstva unutarnjih poslova.

Na poziv članice Vijeća Jasne Vaniček-Fila, koja je ujedno nacionalna koordinatorica projekata za sigurnost novinara Vijeća Europe i OSCE-a, sastanku su se odazvali Damjan Saridžić, sektorski savjetnik u Upravi za građansko, trgovačko i upravno pravo u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Marina Mandić iz Ureda glavnog ravnatelja policije te Dragan Jurič iz Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije, Mirela Matković predsjednica Nacionalne udruge televizija kao i Vedrana Perišin, savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje, Dušan Miljuš, predstavnik Sindikata novinara Hrvatske u radnoj skupini za suzbijanje SLAPP-a te Andrea Hitner Jančić iz Ministarstva kulture i medija i Maja Sever, predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i Europske federacije novinara.