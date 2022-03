Sastali se Baerbock i Grlić Radman: Zajedništvo EU-a je ključno glede ruske invazije

„Mi smo se u posljednje vrijeme zbog ruskog napada na Ukrajinu već više puta susreli. Pritom se možemo osloniti i na dugu tradiciju dobrih odnosa između naše dvije zemlje“, rekla je Annalena Baerbock nakon susreta s hrvatskim ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlić Radmanom na zajedničkoj konferenciji za tisak.

Ona je ukazala na 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Hrvatske i Njemačke.

„Uspješna priča Hrvatske pokazuje što se može postići zajedničkim naporima unutar Europske unije“, rekla je Baerbock te je tom prilikom čestitala Hrvatskoj na skorašnjem ulasku u eurozonu.

Baerbock je ukazala i na zajedničku borbu zemalja članica Europske unije za osamostaljenje od ruskih energenata. Grlić Radman je rekao kako bi i Hrvatska svojim LNG terminalom na otoku Krku mogla pridonijeti tom procesu.

„LNG terminali postaju bitan čimbenik zajedničke europske energetske politike. U tom kontekstu sam naveo i LNG terminal na Krku koji zbog svog povoljnog geografskog položaja dobiva dodatno na važnosti za energetsku neovisnost Europske unije i jugoistočne Europe“, rekao je Grlić Radman u Berlinu.

Baerbock i Grlić-Radman su govorili o pružanju pomoći Ukrajini „svim raspoloživim sredstvima“.

„Hrvatska koja ima svježa sjećanja na rat svim snagama podržava teritorijalni integritet Ukrajine“, rekao je Grlić Radman.

Baerbock je najavila kako će sutra biti pokrenuto i prebacivanje ukrajinskih izbjeglica iz Moldavije prema Europskoj uniji i dalje prema SAD-u.

„Izbjeglica će zbog ruskih zločina u Ukrajini biti još više“, rekla je Baerbock.

Jedna od tema razgovora je bilo i stanje u regiji zapadnog Balkana s posebnim osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini.

Grlić Radman je spomenuo i pregovore oko reforme izbornog zakona u BiH i izrazio žaljenje što oni do sada nisu urodili plodom.

„Izrazio sam zabrinutost zbog neuspjeha pregovora oko izbornog zakona koji bi zajamčio ravnopravni tretman sva tri konstitutivna naroda u BiH“, rekao je Grlić Radman te dodao kako „niti jedna država nije do to mjere zainteresirana za stabilnost BiH kao što je to Hrvatska“.

Baerbock je rekla kako je Njemačka svjesna opasnosti koje bi ratna zbivanja u Ukrajini mogla imati po područje zapadnog Balkana.

„Mi nakon brutalnog napada Rusije na Ukrajinu mnogo ozbiljnije shvaćamo neke napetosti u regiji“, rekla je Baerbock. Ona je napomenula kako je prije dva tjedna boravila na zapadnom Balkanu i tom prilikom još jednom izrazila svoju podršku ovim zemljama na putu u Europsku uniju.

Grlić Radman je rekao kako je važno da Europske unije i dalje pokazuje svoju prisutnost u regiji zapadnog Balkana.

„Nadamo se da neće biti domino efekta ali smo oprezni. Balkan je poligon za geostrateška nadmetanja i zato Europska unije mora ovdje pokazati svoju snagu“, rekao je Grlić Radman.

Hrvatski ministar vanjskih poslova svoj dvodnevni posjet Berlinu nastavlja večeras susretom s predstavnicima hrvatske zajednice u Njemačkoj.

U petak bi se trebao susresti s novim posebnim izaslanikom savezne vlade za zapadni Balkan Manuelom Sarrazinom te Jensom Ploetnerom, savjetnikom za vanjsku i sigurnosnu politiku njemačkog kancelara Olafa Scholza.

