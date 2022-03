U Bruxellesu usvojili 'Strateški kompas': Vizija obrambenog razvoja do kraja desetljeća

Ministri vanjskih poslova i obrane država članica EU-a usvojili su u ponedjeljak u Bruxellesu Strateški kompas, viziju obrambenog razvoja Unije do kraja ovoga desetljeća, koji predviđa snage za brzi odgovor s do 5000 vojnika do 2025. godine.

- To je dokument koji podupiremo od samog početka, a koji se počeo razvijati prije dvije godine za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. On je buduća strateška podloga za sve naše odluke koje će se donositi u sljedećih pet do deset godina- rekao je ministar obrane Mario Banožić.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da su u dokumentu kaže da Eu mora preuzeti nove obveze po pitanju sigurnosti i obrane.

I Grlić Radman i Banožić istaknuli su važnost što je u dokumentu, na inzistiranje Hrvatske, izričito spomenuta konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini.

U pogledu zapadnog Balkana kaže se da sigurnost i stabilnost u tom području još nije zajamčena i zbog sve većeg stranog upletanja, uključujući i kroz dezinformacijske kampanje, kao i zbog mogućeg prelijevanja sadašnje sigurnosne situacije u Europi.

- Od posebnog je interesa podržati suverenost, jedinstvo i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine na temelju načela jednakosti i nediskriminacije svih građana i konstitutivnih naroda, sukladno ustavu Bosne i Hercegovine, kao i reformski proces na njezinu europskom putu- stoji u dokumentu u kojem se također navodi i važnost dijaloga između Beograda i Prištine.

U dokumentu od 50-stranica kaže se da “neprijateljsko sigurnosno okruženje traži od EU-a da napravi kvantni skok i poveća svoje sposobnosti i spremnost za djelovanje, pojača otpornost te osigura solidarnost i uzajamnu pomoć”.

U Strateškom kompasu zacrtano je da će EU razviti snage za brze odgovore do 2025. godine, koje bi imale do pet tisuća pripadnika.

- Moramo moći brzo odgovoriti na neposredne prijetnje ili brzo reagirati na krizne situacije izvan Unije u svim fazama sukoba- kaže se u dokumentu. Te snage imale bi kopnenu, zračnu i pomorsku komponentu.

Jačanje obrambenih sposobnosti EU-a treba biti komplementarno NATO-u, koji ostaje temelj kolektivne obrane svojih članica.

Države članice se obvezuju da će više ulagati u obranu, obrambene sposobnosti i inovativne tehnologije kako bi popunile strateške nedostatke i smanjile tehnološku i industrijsku ovisnost.

- Strateški kompas postavlja ambiciozan, ali ostvariv plan za jačanje naše sigurnosne i obrambene politika do 2030. godine- kaže se u dokumentu te dodaje da neprijateljsko okruženje i širi geopolitički trendovi zahtijevaju od EU-a da preuzme više odgovornosti za svoju sigurnost.