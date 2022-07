Sastali se Plenković i Abazović: 'Crna Gora i EU? Podržat ćemo ih na tom putu, jako su napredni'

Nakon samo dva i pol mjeseca na dužnosti, kolega Dritan je u posjetu Hrvatskoj, mislim da je to odlična inicijativa, istaknuo je premijer Andrej Plenković nakon sastanka s crnogorskim premijerom Dritanom Abazovićem u Banskim dvorima.

Dodao je kako su obavili vrlo sadržajne i kvalitetne razgovore.

'Crna Gora otvorila je svih 35 pitanja'

- Dobili smo saznanja kakva je politička situacija u Crnoj Gori. Razgovarali smo i kako su Hrvatska i Crna Gora proteklih nekoliko godina povećali trgovinski razmjenu, trenutno je na 236 milijuna eura, što je sjajno, povećanje za oko 100 milijuna - rekao je premijer.

Istaknuo je kako su razgovarali i o aktualnom stanju pristupnih pregovora Crne Gore za članstvo u EU.

- Kao što znamo, pregovaraju već 10 godina, Hrvatska je pomagala svojim znanjem. Crna Gora je zemlja koja je otvorila svih 35 poglavlja, najnaprednija je u tom procesu i mogla bi bez problema ubrzati svoju dinamiku. Mi ćemo je na tom putu podržati - rekao je dodavši kako Hrvatska cijeni što je Crna Gora bliska europskim vrijednostima i kada je riječ o osudi Rusije zbog agresije na Ukrajinu.

'Zahvalni smo što je Hrvatska dovela EU na naše granice'

Abazović je izrazio čast i zadovoljstvo što je u Hrvatskoj.

- Premijer Plenković je prvi premijer koji je uputio poziv za posjet. Ovaj termin je i simboličan, sutra je Dan državnost Crne Gore. Sastanak je bio vrlo sadržajan - rekao je dodavši kako se Crna Gora vidi kao dio EU.

- Zahvalni smo što je Hrvatska dovela EU na naše granice. Hrvatska nam je motivator da odradimo svoje zadatke za integraciju u EU - rekao je.

Dvojica premijera razgovarala su i o otvorenim pitanjima iz prošlosti koja još predstavljaju teret.

- Vrlo konstruktivno i lijepo jutro s našim velikim prijateljima. Ja mogu reći da će Crna Gora učiniti sve da bude prva naredna članica EU, ako postoji idealna zemlja za to, onda je to Crna Gora - istaknuo je. Uputio je i Plenkoviću poziv za uzvratni posjet Crnoj Gori.

Plenković o ulasku u eurozonu

Premijer Plenković osvrnuo se na ulazak u eurozonu za što ćemo danas dobiti i formalnu odluku. Podsjetimo, ministar Zdravko Marić je danas na ECOFIN-u, gdje će kao posljednji zadatak i potpisati tu odluku. Nakon toga odlazi iz Vlade, a Hrvatska 1. siječnja kunu mijenja eurom.

- Europsko vijeće je već prije 2 tjedna politički potvrdilo tu odluku - podsjetio je Plenković naglasivši kako je prioritet njegove Vlade bila dublja europska integracija.

- Ispunjavali smo sve kriterije, kao i Plan koji je u cijelosti ispunjen, prilagođavali zakone. Veliki događaj je da će se danas fiksirati tečaj, jedan euro bit će 7,53450 kuna - rekao je podsjetivši kako od 5. rujna službeno počinje s dvojnim iskazivanjem cijena u kunama i eurima.

Pozvao je sve subjekte da, ukoliko mogu, s tim krenu i čim prije kako bi se građani što bolje prilagodili na taj proces i imali dojam koliko nešto košta u eurima.

- Danas je to najvažniji događaj za Hrvatsku - naglasio je. Hrvatska, inače, postaje 20. članica koja uvodi euro.

- Politička stabilnost je tu najbitnija. S vremenom će se to razumjeti. Bez nje ne bi bilo ni eura ni Schengena - poručio je, a u vidu "prijetnji" koalicijskog partnera Radmila Čačića (Reformisti) da na jesen izlazi iz koalicije ukoliko projekt Sjever ne krene s realizacijom.

- Mislili smo na sve gospodarske aktere, na to je ona mislila, a ne na građane. Svi gospodarski subjekti moraju dati svoj doprinos, to mislim ja, ona i svi članovi Vlade. Svi koji sudjeluju u formiranju cijena, a da bi se pomoglo građanima, moraju biti racionalni - poručio je upitan je li izjava ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek kako u ovim vremenima svi moraju dati svoj doprinos ponižavajuća za građane.

