Sastali se Takaichi i Xi

"Japan i Kina dijele odgovornost za mir i prosperitet regije", rekla je Takaichi na početku sastanka na marginama dvodnevnog summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Južnoj Koreji. "Iako postoje razna neriješena pitanja i izazovi između naših zemalja, nadam se da ih možemo smanjiti i povećati dijalog i suradnju", dodala je.

Xi je rekao da je spreman održavati komunikaciju s Takaichi kako bi zajednički unaprijedili veze Kine i Japana na pravom putu, izvijestili su kineski državni mediji.

Takaichi, tvrdokorna konzervativka, prošli je tjedan postala prva japanska premijerka, što je izazvalo zabrinutost da bi se odnosi Tokija s Pekingom mogli pogoršati.

Ona ubrzava najveće japansko jačanje obrane od Drugog svjetskog rata kako bi odvratila Kinu od upotrebe sile za ostvarivanje svojih teritorijalnih ambicija u istočnoj Aziji.

Prije nego što je postala premijerka, Takaichi je redovito posjećivala ratni hram Yasukuni u Tokiju, koji Kina smatra simbolom japanskog militarizma iz prošlosti.

Također je predložila da bi Japan mogao formirati sigurnosni savez s Tajvanom, demokratski upravljanim otokom na koji Kina polaže pravo, te je rekla da bi svaka nepredviđena situacija tamo predstavljala izvanredno stanje za Japan i njegovog američkog saveznika.

Kina, koja smatra da je višedesetljetni savez SAD-a i Japana štetan za njezine regionalne interese, pozvala je Takaichi da radi na poboljšanju veza između dva azijska susjeda.