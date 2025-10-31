Xi se sastaje s kanadskim i japanskim čelnicima nakon Trumpovog trgovinskog primirja

Kineski predsjednik Xi Jinping zauzet će središnje mjesto na godišnjem okupljanju čelnika Pacifičkog obruča u Južnoj Koreji u petak, gdje će razgovarati s kanadskim i japanskim kolegama nakon što je osigurao krhko trgovinsko primirje s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Taj sporazum, postignut neposredno prije nego što je Trump napustio Južnu Koreju, preskačući glavni dvodnevni summit Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje, obustavit će daljnja ograničenja kineskog izvoza rijetkih minerala koja su prijetila začepljenjem globalnih lanaca opskrbe.

Jačanje lanaca opskrbe ključni je fokus ovogodišnjih pregovora APEC-a, koji se održavaju u povijesnom gradu Gyeongjuu. Gospodarski klub od 21 člana ima za cilj potaknuti suradnju i smanjiti trgovinske i investicijske barijere, iako odluke donesene na sastancima nisu obvezujuće, a konsenzus je sve teži.

S obzirom na odsutnost čelnika najvećeg svjetskog gospodarstva, pozornost se okreće Xiju, za kojeg se očekuje da će održati svoje prve razgovore s novoizabranim japanskom čelnicom Sanaeo Takaichi.

Iako su odnosi između povijesnih suparnika posljednjih godina bili na čvršćim temeljima, Takaichiin iznenađujući uspon na mjesto prve japanske čelnice mogao bi zategnuti veze zbog njezinih nacionalističkih stavova i radikalne sigurnosne politike.

Jedan od njezinih prvih poteza od preuzimanja dužnosti prošlog tjedna bio je ubrzanje gomilanja vojske usmjerene na obranu japanskih otoka od sve agresivnije Kine. Japan je također domaćin najveće koncentracije američke vojske u inozemstvu.

Pritvaranje japanskih državljana u Kini i pekinška ograničenja uvoza japanske govedine, morskih plodova i poljoprivrednih proizvoda vjerojatno će također biti među osjetljivim pitanjima na dnevnom redu.

Kanadski premijer Mark Carney sastat će se s Xi Jinpingom u 16 sati po lokalnom vremenu, priopćio je njegov ured, s ciljem ponovnog pokretanja širokog angažmana s Kinom nakon godina loših odnosa.

Upletena u ogorčeni trgovinski rat sa svojim najvećim trgovinskim partnerom Sjedinjenim Državama, Kanada nastoji se odviknuti od te ogromne ovisnosti i potražiti nova tržišta. Kina je drugi najveći trgovinski partner Kanade.

Trumpa zamjenjuje ministar financija Bessent

Pod vodstvom Carneyjevog prethodnika Justina Trudeaua, kineska vlada je pritvorila i pogubila Kanađane, a kanadske sigurnosne vlasti zaključile su da se Kina miješala u najmanje dva savezna izbora. Xi je također javno kritizirao Trudeaua, tvrdeći da je njihove rasprave procurio u medije.

Kina je u kolovozu najavila preliminarne antidampinške carine na uvoz kanadske uljane repice, godinu dana nakon što je Kanada rekla da će uvesti 100-postotnu carinu na uvoz kineskih električnih vozila. Visoki dužnosnici obje strane sastali su se ranije ovog mjeseca kako bi razgovarali o tim pitanjima, ali nisu dali nikakve naznake o bilo kakvom naziranju napretka.

Zamjenjujući Trumpa, američki ministar financija Scott Bessent sudjelovat će na otvaranju summita, gdje će južnokorejski premijer Lee Jae Myung održati raspravu o "obnavljanju volje za suradnjom u azijsko-pacifičkoj regiji".

Južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun rekao je u četvrtak da se još uvijek vode pregovori o zajedničkoj izjavi čak i za sam ministarski sastanak, ali je dodao da se nada da će biti usvojena zajedno s izjavom čelnika kada summit završi u subotu.

"Vrlo smo blizu", rekao je na brifingu. Dva diplomata zemalja članica APEC-a privatno su izrazila skepticizam da bi bilo kakva izjava bila posebno značajna s obzirom na pukotine u globalnoj politici. APEC nije uspio usvojiti zajedničku deklaraciju 2018. i 2019. godine, tijekom Trumpovog prvog predsjedništva.

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang govorit će u petak poslijepodne na skupu rukovoditelja koji se održava paralelno sa summitom APEC-a.

Huang je imao turbulentan tjedan, a Nvidia je postala prva tvrtka koja je premašila procjenu od 5 bilijuna dolara, ali pitanje prodaje naprednih AI čipova američkog proizvođača u Kini čini se da je izostavljeno iz summita Xi-Trump održanog u četvrtak.