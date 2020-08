\u0160to se maski ti\u010de, preporu\u010duje se da mla\u0111a djeca ne nose maske jer ako se ne nosi pravilno, vi\u0161e je \u0161tete nego koristi. \u0160to se ti\u010de sveu\u010dili\u0161ta, za studente se preporu\u010duje no\u0161enje maski.\u00a0

'Škola počinje 7. rujna, maske vjerojatno neće biti obavezne'

Zadaća Radne skupine je razrada i predlaganje mjera za početak nove pedagoške, školske i akademske godine u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u školama i fakultetima

<p>Sastanak Radne skupine za razradu i predlaganje mjera za početak pedagoške, školske i akademske godine 2020./2021. bit će održan u Ministarstvu znanosti i obrazovanje. </p><p>Zadaća Radne skupine je razrada i predlaganje mjera za početak nove pedagoške, školske i akademske godine u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, u školskim ustanovama te na visokim učilištima.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO: </strong></p><p>Što se maski tiče, preporučuje se da mlađa djeca ne nose maske jer ako se ne nosi pravilno, više je štete nego koristi. Što se tiče sveučilišta, za studente se preporučuje nošenje maski. </p><p>- Ostaju nam učenici od petog razreda i srednje škole, treba nam još vremena i da poslušamo preporuke Svjetske zdravstvene organizacije i da vidimo kako to druge države rješavaju - poručili su iz radne skupine. </p><p>Ističu kako školski kolektiv ima dobre utjecaje na djecu i da je bitno da djeca budu u školi. </p><p>- Bit će nekakva nastava na daljinu i onih u učionici, pa makar za one koji će biti u izolaciji - poručili su. </p><p>- Radimo sve da spremno dočekamo jesen. Razrađivali smo potencijalne scenarije. Mi iz CARNET-a ćemo i dalje pružati tehničku podršku. Pripremamo se i za online i offline nastavu ako će neki učenici ili nastavnici morati u samoizolaciju - tvrde iz CARNET-a. </p><p>Ministar Fuchs rekao je kako se u radnoj skupini nalaze kompetentni ljudi i da je vratiti djecu u škole vrlo kompleksno. </p><p>- Tek smo počeli, radit ćemo intenzivno idućih dana. Identificirani su brojne specifičnosti brojnih škola. Nisu sve škole iste, nisu svi gradovi isti i tu moramo naći nekoliko varijanti mjera koje će se primjenjivati. A da bi one bile učinkovite, to će biti sve skupa detaljno propisano - poručio je. </p><p>- Djeca kreću 7. rujna u škole i do tada će svi nastavnici i roditelji dobiti detaljne upute - poručio je. </p><p>Ministar je istaknuo i kako misli da maske vjerojatno neće biti obavezne u školama. Poručio je i kako će škole u Zagrebu dobiti opciju da skrati školski sat na 40 minuta zbog posljedica potresa. </p>