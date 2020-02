Stožer: 'Epidemiološki nadzor nad svima koji dolaze iz Italije'

Sve veći broj zaraženih koronavirusom izvan Kine potvrđuje zabrinutost Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) zbog opasnosti širenja epidemije, ocijenili su u nedjelju stručnjaci, pozivajući na pojačan oprez.

10.50 'Epidemiološki nadzor nad svima koji dolaze iz Italije'

Krizni stožer Ministarstva zdravstva od jutros zasjeda u vezi uvođenja novih mjera protiv širenja koronavirusa, a načelnica Maja Grba Bujević najavila je da će se prema onima koji dolaze uz talijanskih regija s povećanim brojem zaraženih primjenjivati epidemiološke mjere nadzora kao i za one koji dolaze iz Kine.

"Postupanja su sukladna mjerama jer smo odlučili biti jako jako oprezni. Tijekom noći su otišli naputci za graničnu policiju, sanitarnu inspekciju i epidemiologe", rekla je Grba Bijević novinarima pred Ministarstvom zdravstva.

Kod građana koji dolaze iz talijanskih regija gdje je povećani broj zaraženih od koronavirusa primjenjivat će se epidemiološke mjere nadzora koje su se dosad primjenjivale za one koji dolaze iz Kine, kazala je Grba Bujević i najavila da će javnost o svemu biti detaljnije informirana u 13 sati.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

9.33 Divjek poslala uputu školama: Otkažite sva putovanja u Italiju

Iz ministarstva obrazovanja školama je stigla obavijest da otkažu sva putovanja u Italiju u narednih mjesec dana.

- Sukladno preporuci Ministarstva zdravstva, a vodeći računa o sigurnosti učenika i nastavnika, ovim putem upućujemo Vas da otkažete sva organizirana putovanja u Italiju u narednih mjesec dana. Skrećemo Vam pažnju na stranice Ministarstva zdravstva na kojima možete pronaći informacije o koronavirusu (2019-nCoV) i mjerama prevencije koje Vas molimo da prenesete učenicima.

Također Vas molimo da nam pošaljete podatke o planiranim putovanjima učenika u Italiju do kraja lipnja na mail. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s ostalim nadležnim Ministarstvima prati situaciju i na vrijeme ćemo Vas obavještavati o eventualnim novim preporukama - poslali su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Učenici pulske Gimnazije koji su u subotu bili na karnevalu u Veneciji, ostat će dva tjedna u kućnoj izolaciji, potvrdio je u ponedjeljak ravnatelj Gimnazije Filip Zoričić.

Ravnatelj Zoričić rekao je da je škola sinoć oko ponoći dobila takav naputak od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo budući da su talijanske regije Lombardia i Veneto proglašene "područjem rizika za zarazu koronavirusom".

"To znači", dodao je, "da 42 djece i četiri profesora koji su se vratili s izleta iz Venecije trebaju ostati 14 dana kod kuće u izolaciji".

"Nakon primitka te poruke odmah smo javili učenicima i profesorima da ostanu kući, a ako su bili u kontaktu s nekim da i oni ostanu kod kuće. Napravili smo sve moguće što je bilo u našoj moći i sada ćemo vidjeti kakva će biti situacija tijekom dana odnosno što kažu iz Županije, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo", rekao je Zoričić.

Dr. Valić: Kućna izolacija znači - ne izlaziti iz kuće

Dodao je i kako je izlet prošao u redu i da nitko ni u Italiji niti na granici nije spominjao nikakve moguće probleme.

"Prošli su sve granice, nitko im nije ništa rekao, pustili su ih bez problema. Nisu jedini koji su išli na karneval, bilo je još autobusa iz drugih krajeva Hrvatske i to, ne samo drugih škola, nego i ostalih građana što je po meni još veći problem", rekao je.

Prema novim uputama Službe za epidemiologiju HZJZ-a, regija Veneto i Lombardija su područja zahvaćena epidemijom koronavirusa pa učenici i profesori koji su bili ondje na izletu trebaju ostati dva tjedna u kućnoj izolaciji i ne ići u školu.

"Kućna izolacija znači - ne izlaziti iz kuće, a ne samo ne ići u školu", poručila je voditeljica Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije dr. Jasna Valić.

9.20 Sastao se Krizni stožer za prevenciju širenja koronavirusa

U Ministarstvu zdravstva počeo je sastanak Kriznog stožera o prevenciji širenja koronavirusa. Ministar zdravstva Vili Beroš potvrdio je da su jučer dobili službeno izvješće ECDC-a o mjerama koje je poduzela talijanska vlada. Izdane su nove upute za sve talijanske turiste i građane koji dolaze iz područja u kojima je proglašena epidemija. Nema nikakvih novih elemenata, ali moramo razgovarati i pripremati se za sve scenarije, dodao je.

9.15 Preminuo i četvrti pacijent u Italiji, radi se muškarcu (84) iz Bergama

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) ocijenio je, nakon brzog širenja zaraze u Italiji u kojoj su preminule četiri osobe, da je na području Europe rizik od zaraze novim koronavirusom "nizak do umjeren".

Vjerojatnost za daljnje širenje na području EU-a, eurozone i Velike Britanije je nizak, no širenje se ne može isključiti zbog mnogih nesigurnih čimbenika, objavio je centar u svojoj procjeni rizika u nedjelju navečer.

Zbog prisutnosti virusa u nekoliko zemalja izvan Europe sada su veći izgledi da će putnici iz drugih zemalja osim Kine donijeti virus u Europu, navodi ECDC, europska agencija sa sjedištem u Solni pokraj Stockholma.

Ravnateljica ECDC-a Andrea Ammon kaže da se sljedećih dana očekuje još slučajeva koronavirusa u Italiji te moguće u drugim dijelovima EU-a.

Broj zaraženih osoba u Italiji je snažno porastao tijekom vikenda i sada ih je više od 150, a preminule su četiri osobe. Najveći dio zaraženih je u regijama Lombardiji (112) i Venetu (22) u kojima živi deset odnosno pet milijuna ljudi i snažna su industrijska središta, prenosi ANSA.

U Lombardiji su preminule tri osobe, u Venetu jedna

Sve preminule osobe starije su dobi, dvije žene i dva muškarca. Prvi je preminuo 78-godišnji muškarac iz okolice Padove 21. veljače, zatim je 77-godišnjakinja pronađena mrtva u svom domu 22. veljače u Casalpusterlengu. Treća je onkološka bolesnica koja je bila hospitalizirana u u bolnici u Cremi. Četvrta osoba je muškarac (84) koji je preminuo u bolnici u Bergamu u nedjelju navečer, objavio je u ponedjeljak Corriere della Sera.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U Italiji na snazi sve više mjera ograničavanja širenja virusa

Šef civilne zaštite Angelo Borrelli kazao je da je ukupno 24 zaraženih u kritičnom stanju i svi su na jedinicama intenzivne njege. Kazao je kako bi se u slučaju da se pojave daljnje potrebe za karantenom aktiviralo oko pet tisuća mjesta u vojarnama a prema potrebi angažirat će se i hotelski kapaciteti na sjeveru italije.

Premijer Giuseppe Conte isključio je u subotu mogućnost vraćanja graničnih kontrola prema susjednim europskim zemljama.

Vlasti još uvijek tragaju za nultim pacijentom koji je donio virus na sjever Italije i prenio ga na prvu poznatu žrtvu, 38-godišnjeg muškarca koji je hospitaliziran.

U Lombardiji nema nastave, zavoreni su muzeji, ne održavaju se mise. Vrata je turistima zatvorila i milanska katedrala, a operna kuća La Scala otkazala je predstave. Nema noćnog života iza 18 sati i ne rade ni noćni barovi i diskoteke, teretane.

U Milanu se u ponedjeljak vidjela rijetka slika - poluprazna sredstva javnog prijevoza, piše Ansa.

U tom gradu, u kojemu je u tijeku tjedan mode, dio modnih revija poput one Giorgia Armanija održan je u nedjelju bez publike uz video prijenos. Kinopredstave su otkazane, zavoreni su barovi i klubovi no restorani još rade.

U nekim dijelovima sjevera zemlje sveučilišta su otkazala nastavu. Tvtke su pozvane da organiziraju rasd zapsolenika od kuće .

Sjever zemlje stavljen je pod karantenu kako bi se usporilo napredovanje virusa covid-19.

Deset naselja u Lombardiji i jedno u Venetu, u kojima živi oko 50 tisuća stanovnika, policija je ovog vikenda obuhvatila mjerama izolacije koje uključuju policijske kontrolne točke, njih 43, kako bi se kontrolirao ulazak i izkazak stanovnika.

Foto: Carlo Cozzoli/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Za one koji prekrše mjere izolacije predviđena je kazna do tri mjeseca zatvora i novčana kazna do 200 eura.

Trgovine su u dvije najpogođenije regije i dalje otvorene a stanovnici izoliranih naselja žale se na nestašice te prenose kako se ograničeni brojevi kupaca puštaju u supermarkete koji se otvaraju na nekoliko sati.

Iza 18 sati ne radi kafići i noćni klubovi. Te mjere bit će na snazi do 1. ožujka.

"Ako se situacija pogorša mogle bi se poduzeti i drstičnije i snažnije mjere", kaže guverner Lombardije Attilio Fontana po uzoru na one koje su u Kini usvojene u Wuhanu.

Predsjednik Veneta Luca Zaia potpisao je uredbu o zabrani održavanja javnih događanja i nastave te zatvaranju muzeja do 1. ožujka. Venecijanski karneval u ponoć je stavio ključ u bravu.

"To je najozbiljnija mjera koju sam ikad poduzeo. Molimo građane za razumijevanje", rekao je Zaia.

Slične mjere su uvedene u Pijemontu, Furlaniji Julijskoj krajini, Trentinu Alto Adigeu, gdje su registrirana prva tri pozitivna slučaja, i Liguriji.

U regiji Emilia-Romagna ima 9 zaraženih.

Trst bez noćnog života, karnevala, zatvorene škole, muzeji

U Furlaniji Julijskoj krajini, odlukom guvernera te pokrajine Massimiliana Fedrige i ministra zdravlja Roberta Speranze, od ponedjeljka su do 1. ožujka zatvorene sve škole i sveučilišta te otkazane sve javne manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru te sporski i vjerski događaji a zatvoreni su i noćni klubovi.

Odlukom kriznog stožera sa sjedištem u Palmanovi zatvoreni su i muzeji. Furlanija Julijska krajina u subotu proglasila izvanredno stanje zbog prijetnje koronavirusa.

U toj regiji, najbližoj Hrvatskoj nema zabilježenih slučajeva koronavirusa a 20 sumnjivih slučajeva je pod stalnom kontrolom, objavio je stožer.

U slučaju potrebe za izolacijom zaraženih određena su dva centra u - blizini Trsta i Udina.

Foto: Carlo Cozzoli/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Lokalne vlasti planiraju i dnevnu dezinfekciju sredstava javnog prijevoza.

Općina Trst otkazala je nastavu do 1. ožujka, kao i sve događaje na otvorenom i zatvorenom, rekreacijske, sportske i vjerske. U gradu nema noćnog života, zatvaraju se muzeji i knjižnice, a otkazana je i karnevalska povorka planirana za utorak, 25. veljače.

8.48 Ministar Beroš šalje preporuku školama da se ne putuje na izlete u Italiju

Ministarstvo zdravstva izdat će i preporuku školama da se ne preporuča odlazak na školske ekskurzije i izlete u Italiju, javlja N1.

8.00 Kina: Novih 150 mrtvih u epidemiji koronavirusa

Kina je u ponedjeljak izvijestila o 150 novih smrtnih slučajeva u epidemiji koronavirusa, što je novi dnevni rekord otkad se u prosincu prošle godine virus pojavio, a istodobno su kineske vlasti objavile da je 409 ljudi novozaraženo.

Od tog je broja 149 umrlih i 398 zaraženih zabilježeno u pokrajini Hubei, žarištu epidemije, navele su kineske vlasti, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 77,152, a ukupan broj smrti na 2,592.

Unatoč velikom broju mrtvih i širenju epidemije diljem svijeta, službene statistike pokazuju trend usporavanja širenja virusa unutar Kine.

Južna Koreja je objavila da je u ponedjeljak umrla sedma zaražena osoba, dok je broj zaraženih porastao za 161 na ukupno 763. Mnogi od njih povezani su s bolnicom u gradu Cheongdou nedaleko od Daegua i vjerskom skupinom Isusovom crkvom Shincheonji, objavile su južnokorejske vlasti.

Pet ljudi umrlo je u bolnici koja je u međuvremenu izolirana kako bi se zaustavilo širenje virusa. Cheongdo i Daegu proglašeni su 'zonom posebnog opreza'.

Tema: Hrvatska