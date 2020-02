Talijani pohrlili po namirnice: Opustošili police u trgovinama

Italija je najteže pogođena zemlja epidemijom korona virusa u Europi. Dvjema pokrajinama, Lombardiji i Venetu, blokirani su pristupi, a u izolaciju je stavljeno preko 50.000 ljudi.

Talijanska vlada otkazala je sva sportska natjecanja u dvjema pokrajinama, zatvorene su škole, a sva javna događanja su zabranjena.

- Želimo izolirati zarazu koliko je god to moguće unutar određenog područja - izjavio je ministar zdravstva Roberto Speranza.

Trenutno je u Italiji 149 zaraženih, a troje ljudi umrlo je od posljedica korona virusa.

Empty shelves in supermarkets in #Italy. People have rushed to shop for food, disinfectants and other supplies as the number of people affected by #coronavirus in the country continues to grow. pic.twitter.com/9GsDWP0ERa