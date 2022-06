Satima čekaju u redu da dobiju jabuku, mlijeko, obrok: 'Nosim i obitelji. Nije puno, ali posluži'

Duž ulice na zagrebačkom Svetom Duhom stoji poredan red kolica i torbi, njima si korisnici pučke kuhinje osiguravaju red za obrok. Neki čekaju već od sedam sati ujutro iako je podjela u podne. I tako svaki dan.

Kuhanih obroka, kaže nam voditelj kuhinje fra Vladimir Vidović, ima dovoljno za sve, ali dodatnih donacija koje dijele poput voća, povrća i mlijeka nekad ponestane, ovisno koliko ih taj dan dobiju.

- Meni je bitno da dobijem povrća, pa si skuham onda sama, sebi i mužu. Zna nekad i muž doći kad ja ne mogu. Nismo sad bili jedno dva mjeseca pa ne znamo je li se što promijenilo. Imam mirovinu, ali s 2000 kuna sad platiti pola kile zelenjave 15 kuna to je previše. Ovdje zna biti salate, blitve, poriluka, pa si onda uzmem radije tu nego na placu ili trgovini - objašnjava jedna korisnica dok strpljivo čeka u redu.

U redu stoje za mlijeko, svježe voće, povrće...

Red se, kako se bliži podjela, polako popunjava, a ostavljenim torbama pridružuju se vlasnici. Na hranu čekaju i beskućnici, ljudi slabijih primanja i umirovljenici. Ima i bolesnih, neki jedva hodaju uzbrdo do kuhinje, a na podjelu je došla i jedna majka s djetetom. Za njih je ovo jedino mjesto gdje si mogu osigurati obrok i dobiti namirnice na koje neki čekaju od ranog jutra.

- Njih otprilike 60 dobit će po jednu litru mlijeka pa sad računajte koji ste po redu. Tko bude prvi, dobit će ga, tko dođe kasnije, vjerojatno neće, sve zavisi koliko ima donacija taj dan.

Jedan dan, primjerice, dobijete i nekoliko litara mlijeka, a drugoga se ne dobije ništa. Isto je s povrćem i ostalim namirnicama, dobije se nekad manje, nekad više, a znali smo otići i bez ičega. Da mogu ranije doći, i ja bih si čuvala red - govori nam druga korisnica koja u redu čeka od 10 sati.

- Obroka uvijek ima, ali ljudi dolaze ranije ili si rezerviraju mjesto u redu zbog svježeg voća i povrća. Neki dođu, zauzmu mjesto i odu, a neki ostanu i čekaju. Voće i povrće se podijeli ako dođe, isto tako jogurt i mlijeko - ponavlja druga.

Pučka kuhinja u sklopu je Doma sv. Antuna. Financira se u najvećoj mjeri u suradnji s Gradom Zagrebom, a pristižu i donacije građana i poduzeća.

- Pripremamo 400 toplih obroka svaki dan. Nemamo evidenciju koliko njih dođe u danu, a neki nose i po dva ili više obroka kući. Nitko ne ostane gladan, obroka uvijek ima dovoljno za sve. Ove dodatne namirnice koje dijelimo ovise o donatorima koji nam ih šalju. Ima dana kad ih nema dovoljno, a zna se dogoditi da dođe i viška. Sve ovisi o donatorima, to je obično hrana koja je nekome višak. Ali to su dodatne donacije, o njima ne ovisi kvaliteta toplih obroka koje dijelimo - ističe voditelj pučke kuhinje fra Vidović.

'Nije puno, ali poslužit će'

Upravo su ove dodatne namirnice koje se dijele razlog čekanja u redu, a mnogi njima prehranjuju i obitelj. Jednog smo korisnika zatekli dok se vraćao s podjele. Šepajući na štaci vuče torbu namirnica, to će, kaže, biti dosta za nekoliko dana.

- Nosim doma ženi i kćeri. Nije puno, ali poslužit će - dodaje.

- Ne dolazimo tu samo radi sebe, nego i radi naših obitelji. Za nas osobno koji primamo pomoć, koji imamo male mirovine i koji imamo velike obitelji ovo je spas. Nekad ima više, nekad manje, ovisi o donacijama i o broju ljudi koji dođe. Ovisi o puno toga, ali morate se boriti - istaknula je druga korisnica.

- Što god da dobijemo, odmah podijelimo korisnicima, ali važno je naglasiti za donatore da kad doniraju misle na dostojanstvo tih korisnika. Da nam ne šalju, primjerice, trulu hranu koje se rješavaju. Znalo nam je svašta doći, to najviše vidim po odjeći koja nekad dođe u nenosivu stanju. Korisnici to onda ne mogu iskoristiti - naglašava fra Vidović.

Ovo nam je potvrdila i jedna korisnica, koja kaže da često dobiju hranu koja je pred istekom roka trajanja te je moraju brzo potrošiti.

- Ja si povrće koje je već pred kvarenjem skuham i konzerviram da mi dulje traje. Dođe i svježe, ovisi kako kad - govori nam.

Pučka kuhinja na Svetom duhu jedna je od pet crkvenih pučkih kuhinja u gradu Zagrebu. U sklopu Grada osnovana je ustanova Dobri dom koja obroke dijeli na četiri lokacije. Za pravo na obrok većina ih traži socijalnu iskaznicu, ali neke poput one u sklopu Doma sv. Antuna nemaju postavljene uvjete za korisnike, nego obrok dobiju svi koji dođu u vrijeme podjele.

- Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji imaju: korisnici stalne pomoći i jednokratnih pomoći dok za to postoji prijeka potreba sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, samohrani roditelj jednog ili više maloljetne djece ako je korisnik stalne pomoći i korisnik jednokratne pomoći dok za to postoji prijeka potreba. Privremeno se može odobriti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i osobama bez hrvatskog državljanstva koje imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle - navodi se na službenoj stranici Dobrog doma.

Korisnici prava mogu realizirati preko Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Nismo došli do konkretnih podataka koliko korisnika dnevno koristi usluge pučke kuhinje. U prosjeku se dijeli po stotinjak obroka, a neke podijele i više.

Osim Svetog Duha, obišli smo i pučku kuhinju u Gundulićevoj ulici.

- Neki su godinama tu kod nas. Ima i onih kojima obitelji ne znaju da dolaze tu ni što je s njima, zato ne žele javno istupati. Jedan korisnik je čak znao i spavati tu kod nas, pustile bismo ga i da se otušira. Uglavnom si ljudi uzmu obrok za doma. Oni koji nemaju kamo, za njih smo imali posebnu blagovaonicu gdje su se mogli i podružiti - objašnjava nam voditeljica kuhinje.

- Imam primanja, ali za pokriti i hranu i sve ostale troškove nije dovoljno. Da ovdje ne dobijem obrok i ponekad namirnice, ne znam kako bih preživjela - zaključuje korisnica.

