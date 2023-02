'Satnica za nedjelju je 50 posto veća, ima nas koji želimo raditi! A vikendom je i najveći promet'

"Treća sreća" - poručuje nam Vlada koja je danas u saborsku proceduru poslala konačni prijedlog Zakona o trgovini. Njime planira ograničiti rad trgovina nedjeljom, tako da radnih bude 16 u godini, a ostale, njih dvije trećine - neradne. S obzirom na to da bi zakon stupio na snagu 1. srpnja, radne nedjelje odrađene do tog datuma ne bi se uračunalo u "kvotu" za ovu godinu.

Trgovci će sami određivati kojih 16 nedjelja bi radili, i kad je nedjelja radna, u tjednu bi mogli bii otvoreni ukupno 105 sati, inače 90 ako rade od ponedjeljka do subote. To znači 15 radnih sati trgovine dnevno.