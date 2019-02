Satrali se od posla: Radili 22 dana, a sad opet idu na odmor

Od početka godine su saborski zastupnici s četvrtkom odradili 22 radna dana na plenarnim zasjedanjima, a sad idu na odmor.

Zastupnici će se odmarati ukupno 11 dana, a na posao se vraćaju 13. travnja. Ova stanka najavljena je na posljednjoj sjednici Predsjedništva Sabora. Nikola Grmoja (Most) kaže da je i tad tražio odgovore zašto stanka.

- Rečeno nam je da smo mi novi pa da to ne znamo i da je to potrebno za rad na terenu. Mislim da je to potpuno neprimjereno. Svjestan sam da sad idu izbori u Lici, gdje se sukobljavaju dvije frakcije HDZ-a, ali mislim da građani, s obzirom na stanje u Saboru, ne mogu više gledati ni nerad saborskih zastupnika ni ovu političku trgovinu - poručio je.

I Željko Jovanović (SDP) smatra da je stanka besmislena jer je mnogo točaka na dnevnom redu koje se trebaju raspraviti, čekaju se i izvješća iz 2017., a tu je i izvješće Odbora za etiku u visokom obrazovanju i znanosti koje čeka na raspravi dvije, tri godine, dok “taj odbor uopće ne djeluje”. Jovanović napominje da je pitao u srijedu na Klubu SDP-a zašto je stanka, a odgovoreno mu je da je tako odlučio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) navodi da je na sjednici Predsjedništva Sabora na pitanje čemu stanka Jandroković odgovorio: “Ja sam tako odlučio”.

- Tu vam je svaka diskusija gotova. Očito je da je stanka vezana za te izbore kako bi svi iz HDZ-a mogli tamo otrčati. Očito tamo postoji ozbiljan problem jer se bore dva HDZ-a - rekla je. Inače, prosječna plaća zastupnika je 15.000 kuna, a u Saboru se na sjednici pojavljuje do 50 od ukupno 151 zastupnika.