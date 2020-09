Saucha: Elementarno sam nepismen po pitanju pravopisa, netko je 'skinuo' moj potpis

Bivši predstojnik ureda bivšeg premijera Zorana Milanovića Tomislav Saucha iznio je obranu u predmetu Dnevnice. Drugooptužena Sandra Zeljko, njegova bivša tajnica, obranu će iznijeti u utorak

<p>Ostajem kod obrane koju sam u tri navrata dao pred Uskokom, rekao je u petak <strong>Tomislav Saucha</strong>, prvooptuženi u aferi Dnevnice. Saucha zbog problema s kralježnicom nosi poseban pojas za leđa te je na sud došao s jastučićem koji mu pomaže da ga leđa manje bole. Bio je suglasan da se pregledaju video snimke njegove obrane iz Uskoka.</p><p>- Osnovna činjenica je da niti jedan od putnih naloga nisam potpisao niti sam primio novac za njih - ustvrdio je Saucha na ispitivanju u Uskoku 10. veljače 2017. dodavši "morao bih biti idiot većih proporcija da sam mislio da ovako nešto neće biti otkriveno".</p><p>- Elementarno sam nepismen po pitanju gramatike i pravopisa - ustvrdio je tada bivši predstojnik ureda bivšeg premijera dodavši kako ne može kontrolirati ruku i da potpisi na spornim dokumentima izgledaju kao njegovi no da ih on nije potpisao. "Netko me dobro skinuo", zaključio je tada Saucha. Ponudio je i odgovor tko bi to mogao biti:</p><p>- Ja sam na posao dolazio oko 9, 9.30 sati i najmanje sam sedam sati bio na poslu. Zeljko je ostajala duže i moja je teorija da je ona mogla bez problema iznijeti te papire i vratiti ih - kazao je Saucha dodavši kako je ona vječito glumila plahost. Dodao je i kako je bakteriofob, odnosno da preferira plaćanje karticama, pa se može provjeriti na što je i koliko trošio. </p><p>- Ako sam te novce i uzeo ne znam što sam s njima napravio. Nemamo slike, umjetnine, niti polarnog medvjeda skrivenog u podrumu. Jedina veća investicija koju sam napravio je kupnja televizora kojeg sam kupio na 36 rata - branio se Saucha u veljači 2017. Bivši predstojnik premijerovog ureda dodao je kako posljednje tri godine razmišlja je li mogao spriječiti lažiranje dnevnica. Pritom je naglasio da osjeća ''veliku moralnu, profesionalnu i ljudsku odgovornost'' što nije spriječio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.<br/> '</p><p>- Činjenica je da je nestalo milijun kuna i zbog toga osjećam veliku sramotu koju bi trebali osjećati i oni koji su tamo radili prije i nakon mene' -, nadodao je.</p><p>Podsjećamo, Uskok Sauchu tereti da je kao predstojnik ureda bivšeg premijera <strong>Zorana Milanovića</strong> lažirao putne naloge i zajedno sa svojom tadašnjom tajnicom <strong>Sandrom Zeljko</strong>, bivšom 'krunskom svjedokinjom' u tom slučaju, nezakonito stekao 580.000 kuna.</p><p>Prema optužnici, Sandra Zeljko je prema Sauchinim uputama napravila ukupno 125 putnih naloga i dostavila ih u devizno računovodstvo. Sama je kasnije preuzela novac za akontacije dnevnica i dijelila ga sa Sauchom. No u kojem omjeru i gdje je novac završio ne zna se. </p><p>Nju terete da je i nakon Sauchina odlaska nastavila dizati novac pa je od ožujka 2016. do veljače ove godine, po Uskokovim tvrdnjama, samoinicijativno krivotvorila potpise kasnijih šefova kabineta <strong>Nevena Zelića i Davora Božinovića</strong> te preuzela i zadržala akontacije dnevnica u ukupnom iznosu od gotovo 350.000 kuna. Ona bi obranu trebala iznijeti u utorak. Potom bi trebali uslijediti završni govori stranaka u postupku te nepravomoćna presuda.</p>