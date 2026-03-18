Obavijesti

News

Komentari 0
HORMUŠKI TJESNAC BLOKIRAN

Saudijska Arabija šalje u ožujku više nafte preko Crvenog mora

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Dado Ruvic

Izvoz saudijske sirove nafte preko luke Yanbu na Crvenom moru dosegnut će u ožujku 3,8 milijuna barela dnevno, pokazali su u srijedu podaci o otpremi, odražavajući preusmjeravanje isporuka zbog smanjenog tranzita kroz Hormuški tjesnac

Iran je nakon američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima. Prije napada i iranskog odgovora Saudijska Arabija izvozila je kroz Hormuški tjesnac šest milijuna barela nafte dnevno, podsjeća Reuters. Isporuke kroz tjesnac svedene su na 10 posto predratne razine, procjenjuje Međunarodna agencija za energiju (IEA), navodeći da je tim putem u 2025. godine prolazilo 20 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda dnevno. 

Najveći svjetski izvoznik nafte može dopremiti do sedam milijuna barela dnevno do luke Yanbu putem naftovoda Istok-Zapad i time izbjeći izrazitije smanjenje proizvodnje zbog punih spremnika i ublažiti problem koji je već zakočio vađenje nafte u Iraku, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. 

PREDLOŽIT ĆE PROMJENE Europska komisija sprema potpunu zabranu ruske nafte
Europska komisija sprema potpunu zabranu ruske nafte

Od tih količina približno pet milijuna barela dnevno moglo bi biti dostupno za izvoz, a ostata bi trebao biti usmjeren u opskrbu domaćih rafinerija, objavila je saudijska državna energetska tvrtka Aramco 10. ožujka.

Očekuje se da će u ožujku u Yanbuu nafta biti utovarena na oko 70 tankera, uključujući njih 40 koji su još na putu, prema podacima LSEG-a o otpremi.

Većina tankera plovi prema Aziji, najvećim dijelom u Kinu, s udjelom u isporukama od oko 2,2 milijuna barela dnevno. Prvi tanker isplovio je iz Yanbua za Aziju 10. ožujka.

DRUGI TJEDAN ZAREDOM Cijene nafte snažno porasle!
Cijene nafte snažno porasle!

Prosječni utovar u Yanbuu uvećan je od početka ožujka na 2,6 milijuna barela dnevno, s 1,4 milijuna barela dnevno u veljači i 1,3 milijuna barela dnevno u siječnju, pokazali su podaci.

Aramco koristi kemikaliju kako bi ubrzao protok nafte kroz cjevovod, rekla su dva neimenovana izvora iz industrije za Reuters. Metoda koju su naveliko koristili operateri naftovoda u Europi u prilagodbi protoka zbog sankcija na uvoz ruske nafte može ga povećati za 30 posto ili više.

SAD i Kina glavni su dobavljači te kemikalije, a Saudijska Arabija zasad je dobro opskrbljena, rekli su izvori.

PRIJETI EKOLOŠKA KATASTROFA 'Tempirana bomba': Plutajući ruski tanker pun plina izaziva paniku između Italije i Malte
'Tempirana bomba': Plutajući ruski tanker pun plina izaziva paniku između Italije i Malte

Saudijska proizvodnja nafte smanjena je za oko dva milijuna barela dnevno, odnosno za približno petinu, na oko osam milijuna barela dnevno nakon smanjenja proizvodnje na dva velika priobalna polja, rekli su izvori Reutersu 13. ožujka.

Ruta preko Crvenog mora također nosi sigurnosne rizike, uključujući i potencijalne napade jemenskog pokreta Ansar Allah koji je bio blokirao tranzit kroz prolaz Bab al-Mandeb kako bi ishodio isporuku humanitarne pomoći palestinskom Pojasu Gaze pod izraelskom okupacijom.

Humanitarna pomoć počela je u međuvremenu pristizati i brodovi su ponovo krenuli Crvenim morem.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!
DOZNAJEMO

E NEĆEŠ VIŠE! Turudić otkantao pokušaj Banožićevog manevra!

Ovakav rasplet dolazi nakon iznenadnog obrata na sudu početkom ožujka. Na ročištu, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti obranu, no uslijedio je obrat...
Raketa pala 350 metara od nuklearnog reaktora. JD Vance: ‘Ovo je privremeni rat...‘
IZ MINUTE U MINUTU

Raketa pala 350 metara od nuklearnog reaktora. JD Vance: ‘Ovo je privremeni rat...‘

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar rekao je u utorak da je Izrael "već pobijedio" u ratu protiv Irana, ali nije dao naznake kada bi sukob zaista mogao završiti, već je samo poručio da će se vojna kampanja nastaviti dok se ne postignu njezini ciljevi.
FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme
OTEŽAN PROMET

FOTO Snijeg zatrpao autocestu Zagreb - Rijeka: U Delnicama zaustavljaju vozače bez opreme

Gorski kotar pod snijegom, bura stvara probleme na cestama, a kamioni ne mogu prema moru. Vozače čekaju gužve i ograničenja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026