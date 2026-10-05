Saudijske poruke spustile cijene nafte ispod 102 dolara

Cijene nafte kliznule su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima ispod 102 dolara, uz nagovještaje iz Saudijske Arabije o normalizaciji opskrbe i odluku G7 o otpuštanju iz skladišta dizela i "drugih rezervi". U Londonu se barelom poslijepodne trgovalo po 55 centi nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 101,70 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 1,02 dolara i stajao je 90,09 dolara.

Pozornost tržišta zaokupila je na kraju prošlog tjedna odluka skupine G7 o otpuštanju iz zaliha 100 milijuna barela dizela i "drugih proizvoda".

U petak poslijepodne čelnici zemalja skupine G7 objavili su da će preko Međunarodne agencije za energiju (IEA) koordinirano na tržište plasirati 100 milijuna barela dizela "i drugih rezervi", prema zajedničkom priopćenju koje je objavio ured francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Francuska trenutno predsjeda skupinom G7.

"Ispunit ćemo naše obaveze koordiniranim otpuštanjem preko IEA-e 100 milijuna barela kroz razdoblje od četiri mjeseca, počevši od ovog trenutka", dodali su čelnici G7 u priopćenju, ističući da će već u idućih 20 dana članice G7 i njihovi partneri na tržište plasirati "značajnu" količinu dizela.

Distribucija će biti finalizirana nakon konzultacija s državama članicama, rekao je nakon objave odluke čelnik IEA-e Fatih Birol. "Imamo dovoljno rezervi i možemo ih opustiti još, bude li potrebno", dodao je Birol.

Objava G7 donijela je tek kratkotrajno olakšanje i neće značajnije ublažiti problem strukturnih ograničenja u opskrbi naftnim proizvodima, objašnjava analitičar Saxo Banke Ole Hansen.

Tržišta je na početku tjedna umirila i izjava šefa saudijskog naftnog diva da bi u roku od nekoliko dana mogli osigurati maksimalan proizvodni kapacitet od 12 milijuna barela dnevno, jer su njihove strateške rezerve i "fleksibilan" sustav netaknuti, unatoč napadima na naftnu infrastrukturu.

No, veliki dio od preostalih otprilike šest milijardi barela u skladištima "praktično nije dostupan", dodao je Nasser, jer je do 90 posto u cjevovodima ili se koristi za održavanje minimalne potrebne popunjenosti skladišta.

Od početka sukoba opskrba je smanjena za oko tri milijarde barela, rekao je čelnik Saudi Aramca, a iz svjetskih zaliha otpuštena je milijarda barela nafte.

Punjenje svih zaliha odgovaralo bi dodatna dva milijuna barela potražnje dnevno u idućih 18 mjeseci, računa čelnik saudijskog naftnog diva.

Saudi Aramco odvojeno je neočekivano snizio cijene nafte za kupce u Aziji za studeni, na najnižu razinu u šest godina, napominje Reuters.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u petak barel košarice nafte njezinih članica poskupio za 56 centi i stajao je 109,38 dolara.