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CIJENA SKOČILA NA 101 DOLAR

Napadi na tankere na ulazu u Hormuz opet dižu cijene nafte

Piše HINA,
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Napadi na tankere na ulazu u Hormuz opet dižu cijene nafte
Foto: Majid Asgaripour
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Nepoznati projektili udarili su tri tankera pod liberijskom zastavom koji su u utorak prolazili kroz Hormuz, izvijestila je kompanija za podatke o brodskom prijevozu Marisks.

Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima na 101 dolar, uz nervozu trgovaca zbog napada na tankere na ulazu u Hormuški tjesnac.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 3,04 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 101,07 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,70 dolara i stajao je 92,12 dolara.

Pozornost trgovaca zaokupili su u četvrtak napadi na tankere u blizini Hormuza.

Nepoznati projektili udarili su tri tankera pod liberijskom zastavom koji su u utorak prolazili kroz Hormuz, izvijestila je kompanija za podatke o brodskom prijevozu Marisks.

Tanker Al Ruwais zadnji je puta registriran pri pretovaru dizela na drugi brod u blizini omanske luke Sohar, pokazali su podaci analitičke tvrtke Kpler.

Naftni tanker Mersin Prosperity pretovarivao je pak sredinom rujna u blizini Sohara na drugi brod dva milijuna barela iračke nafte, prema podacima Kplera.

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Tanker Sinbad utovario je pak početkom rujna naftne proizvode u saudijskoj luci Džubail.

Podaci su zasjenili navode da je saudijska državna naftna kompanija Saudi Aramco u utorak ponovno započela utovar u crvenomorskoj luci Janbu nakon što je naftovod Istok‑zapad vraćen u pogon. 

Američka banka Goldman Sachs procjenjuje da se izvoz nafte iz regije uz Perzijski zaljev u proteklih tjedan dana oporavio na 23,3 milijuna barela dnevno, što odgovara prosjeku iz 2025. godine. Izvoz iz regije u rujnu je udvostručen, objavila je banka u utorak.

U te su brojke uračunate i isporuke brodovima s isključenim transponderima, ističu stručnjaci banke.

Kplerove procjene pokazuju pak da obujam isporuka sada iznosi oko 80 posto predratne razine, odnosno da je trenutačno za 3,2 milijuna barela dnevno ispod obujma pošiljki iz veljače, od 19,5 milijuna barela dnevno.

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Iako su se isporuke kroz Hormuz oporavile, situacija je i dalje krhka i skupa, rekao je analitičar Abdul Khalique iz pomorskog centra pri Sveučilištu John Moores u Liverpoolu prema izvješću Al Jazeere.

Sama pomorska ruta pretrpjela je značajne promjene, uz sve važniju ulogu transfera s broda na brod, kazao je Khalique.

Sigurnosni rizici i dalje su duboko ukorijenjeni, dodao je analitičar, napomenuvši da su objavljena upozorenja nakon napada na tankere u Hormuzu u utorak.

Plovidba tjesnacem funkcionira uz zaštitu, no i dalje je ugrožena, rekao je Khalique.

"Kad su cijene barela u Londonu blizu ili iznad 100 dolara, to odražava iscrpljene zalihe, nestašicu rafiniranih proizvoda, skup i riskantan prijevoz, ograničene alternativne rute te rizik od novih poremećaja trenutačnih isporuke", kazao je analitičar.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) pokazali su da je u srijedu barel košarice nafte njezinih članica pojeftinio za 2,24 dolara i stajao je 107,30 dolara.rael war on Iran began.

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