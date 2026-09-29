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ENERGETSKU INFRASTRUKTURU

Iran: Ako nećemo moći izvoziti naftu napast ćemo regiju

Piše HINA,
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Iran: Ako nećemo moći izvoziti naftu napast ćemo regiju
Foto: Majid Asgaripour
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Američka vojska od sredine srpnja provodi pomorsku blokadu brodova koji pokušavaju uploviti u iranske luke ili iz njih isploviti, zbog čega je iranska trgovina naftom gotovo zaustavljena

Iran je zaprijetio napadima na energetsku infrastrukturu u regiji ako mu i dalje bude onemogućena prodaja nafte, izvijestila je u utorak iranska državna novinska agencija IRNA.

"U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, nitko neće prodavati naftu, a ako naša sigurnost nije zajamčena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna", rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammed Bagher Ghalibaf, prema navodima IRNA-e. 

Ghalibaf je reagirao na govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda prošlog tjedna, u kojem je ponovno zaprijetio snažnim vojnim udarima na Iran.

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Američka vojska od sredine srpnja provodi pomorsku blokadu brodova koji pokušavaju uploviti u iranske luke ili iz njih isploviti, zbog čega je iranska trgovina naftom gotovo zaustavljena.

Ukidanje blokade jedan je od ključnih iranskih zahtjeva u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata.

Iran i oružane skupine povezane s njim posljednjih su mjeseci optuživani za napade na energetsku infrastrukturu u susjednim arapskim državama, uključujući naftovode i rafinerije.

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Komentari 0
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