Iran: Ako nećemo moći izvoziti naftu napast ćemo regiju

Iran je zaprijetio napadima na energetsku infrastrukturu u regiji ako mu i dalje bude onemogućena prodaja nafte, izvijestila je u utorak iranska državna novinska agencija IRNA.

"U regiji u kojoj mi ne možemo prodavati naftu, nitko neće prodavati naftu, a ako naša sigurnost nije zajamčena, nijedna infrastruktura neće biti sigurna", rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohammed Bagher Ghalibaf, prema navodima IRNA-e.

Ghalibaf je reagirao na govor američkog predsjednika Donalda Trumpa na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda prošlog tjedna, u kojem je ponovno zaprijetio snažnim vojnim udarima na Iran.

Američka vojska od sredine srpnja provodi pomorsku blokadu brodova koji pokušavaju uploviti u iranske luke ili iz njih isploviti, zbog čega je iranska trgovina naftom gotovo zaustavljena.

Ukidanje blokade jedan je od ključnih iranskih zahtjeva u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata.

Iran i oružane skupine povezane s njim posljednjih su mjeseci optuživani za napade na energetsku infrastrukturu u susjednim arapskim državama, uključujući naftovode i rafinerije.