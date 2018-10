Saudijskom novinaru odrezali su prste i onda odrubili glavu?

Saudijski novinar Jamal Khashoggi mučen je prije nego mu je "odrubljena glava" u konzulatu njegove zemlje u Istanbulu, tvrdi u srijedu turski dnevnik Yeni Safak dodajući da je imao pristup zvučnoj snimci događaja.

Novinar kritičan spram Rijada došao je u konzulat 2. listopada radi administrativnih poslova vezanih za svoje vjenčanje. Otada nije viđen.

Objašnjavajući da je imao pristup zvučnoj zabilješci onoga što se odvijalo potom, Yeni Safak kaže da je Khashoggi mučen tijekom ispitivanja te da su mu prste odrezali saudijski agenti.

Nakon toga mu je "odrubljena glava", piše provladin dnevnik koji ne navodi kako je došao do tih snimki.

Neki mediji, među kojima i Washington Post za koji je Khashoggi radio, objavili su kako postoje audio i video snimka koje dokazuju da je novinar "ispitivan, mučen i potpom ubijen" unutar konzulata, a potom je raskomadan.

Sec. of State Pompeo says Saudi Arabia told him their investigation into the disappearance and alleged killing of Jamal Khashoggi won't spare anyone, including royals.



Pompeo told journalists that the kingdom promised a "transparent investigation." https://t.co/FTFT3UrLzG pic.twitter.com/JNXxUYEy80