Oko 10.30 u Banskim je dvorima započeo sastanak vladinog Znanstvenog savjeta, a završio je nešto prije 13 sati. Glavna tema sastanka bilo je uvođenje novih, strožih mjera.

Ministar zdravstva Vili Beroš je nakon sastanka rekao da su današnje brojke, u usporedbi s brojevima od prije tjedan dana kada smo imali najveći broj novooboljelih, ipak niže.

- Svi smo naglasili da je važno razgovarati, izmjenjivati spoznaje o najnovijim znanstvenim informacijama i danas smo čuli puno novoga. Zadovoljan sam što Savjet putuje i dalje po ovom uzburkanom moru. Danas je cilj bilo predstavljanje novih mjera, njihova evaluacija i isto tako iznošenje nekih novih znanstvenih novina oko Covida. Svi su suglasni da je nove mjere, pogotovo u okolnostima izazova koji nas čekaju, blagdana i druženja, potrebno donijeti. Svi se slažu da je ovaj drugi val daleko izazovniji i teži od proljetnog - rekao je.

- Ova bolest je na neki način vrlo čudna i neobična. Svi infektolozi uočavaju dvije faze, početnu fazu gdje je virusna i gdje ona predstavlja imunološku bolest, određeni imunološki odgovor na niz elemenata. Danas smo čuli niz interesantnih novih elemenata. Naglašavam i velik postotak hospitalizacija - poručio je.

Poručio je kako treba ranije doći u bolnicu ukoliko se pojave teži simptomi.

- Neki znanstvenici su naglasili i razorne ekonomske učinke. U jednoj od najbogatijih zemalja na svijetu UNICEF dijeli obroke. To je vrlo neobično i ukazuje na potrebu balansiranja mjera. U nekoliko navrata smo komentirali da je sve najlakše zatvoriti - sve zatvorimo i mirni smo. No mi razmišljamo o balansu mjera i održavanju ekonomskih aktivnosti - poručio je.

- Ono što se može nametnuti kao zaključak je da ne znači da su strože i restriktivne mjere učinkovitije. I to ne samo s ekonomskog, nego i sa zdravstvenog aspekta. No, vrijeme i znanstvene analize će nam na to ukazati - rekao je ministar.

Iako nije mogao potvrditi da će se sutra donijeti mjere koje će zabraniti međužupanijsko kretanje, rekao je da je na sastanku ipak bilo riječi o propusnicama.

- Međutim, imamo određeno iskustvo. Ni proljetos gradski i općinski nivo nije bio adekvatan, pa ako se nešto i bude donosilo to će biti na županijskom nivou. Sve te mjere komentirali smo sa znanstvenicima i usuglasili smo se da su one dobre, a sve u svrhu smanjenja mobilnosti naših građana - rekao je.

- Ako se ograničenja kretanja uvedu, sigurno je da će se elementi od ranije pokušati ispraviti - odgovorio je Beroš na pitanje hoće li se i ovoga puta izdavati velika količina propusnica.

