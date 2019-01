Sberbank planira prodati svih 39% udjela Agrokora do lipnja

Aleksandar Vedyakhin, prvi potpredsjednik Sberbanke ustvrdio je, odgovarajući na pitanja novinara u Davosu, da ta ruska banka koja drži 39 posto hrvatskog koncerna planira prodati svoj udio u Agrokoru u prvoj polovici ove godine, prenijela je ruska agencija RIA Novosti, a njihovu vijest je objavio Bloomberg, piše Novac.hr.

Sve se to događa u situaciji kada još nije dovršena implementacija nagodbe vjerovnika Agrokora i kaj traju pregovori oko financiranja roll-up kredita vrijednoh 1,06 milijardi eura.

Implementacija nagodbe vjerovnika bi trebala biti gotova do kraja ožujka ove godine, poručili su iz Agrokora, a roll-up bi trebao biti refinanciran od travnja do lipnja. Problem je u tome što će Agrokor do tada plaćati efektivne kamate za roll-up u iznosu od 14 posto, što je destruktivno po kompaniju, i u koncernu se nadaju kako će uspjeti značajno spustiti iznos kamate.

Tema: Hrvatska