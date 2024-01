Scene iz Zagreba: Poduzetnik ugurao 32 strana radnika u državni stan, susjedi su ljuti

Iza slomljenih i išaranih vrata u Martićevoj ulici na broju 23 krije se dvorište u kojem je dvorišni objekt. Sastoji se od prizemlja, prvog kata i potkrovlja, ukupno 11 prostorija i sanitarni čvor, veličine 183,75 metara kvadratnih. Kućica je nedavno obnovljena, ispred nje su razvučena dva štrika, a na staklenom prozoru zalijepljena su pravila ponašanja.

Nema alkohola, roštiljanja, rezanja kose u dvorištu ni vikanja.

Ova pravila su nalijepljena zbog 32 strana radnika, koliko ih živi u objektu u trenutku objave ovog članka. Njih devet smješteno je u dvije prostorije na prizemlju, spavaju na krevetima na kat, po podu se pune baterije električnih bicikala, kuhaju na dva mala električna kuhala, suđe peru u malom sudoperu iznad kojeg su se razvile gljivice od vlage.

Prostorom nas vodi Rajeesh (25). On je iz zapadnog Nepala.

- Plaćamo 250 eura po osobi plus još 40 eura režije. Ostatak novca kojeg zaradim šaljem obitelji u Nepal. Ja imam malu obitelj za razliku od drugih, a u Nepalu nema posla. Ovdje radim kao dostavljač i uspijem zaraditi oko tisuću eura, nekad i više. sve ovisi o tome koliko se radi. Sad i nije baš neka sezona, više zaradim ljeti. Tu spavamo, živimo, jedemo i kupamo se - govori nam dok nas provodi prostorom u kojem svatko od njih ima pet kvadrata. Dva dana je putovao iz Nepala do Hrvatske, cijeli život mu je stao u malo veći kofer. Takvih kofera je devet, stoje kraj kreveta na kojima spavaju.

- Ovdje je istočni Nepal, a ovdje zapadni - govori nam Rajeesh kroz smijeh.

Na podu su mali okrugli sivi tepisi, crni metalni kreveti na kat su uz gotovo svaki zid. U kuhinji je jedan nakrivljeni ormar, dva električna kuhala, električni Prentis lonac.

U kupaoni su dva tuša, dva umivaonika, dva ogledala i dva WC - a odijeljena drvenim pregradama kao u školi ili vrtiću. Imaju jednu perilicu rublja, a odjeću suše po sušilima u objektu.

- Pokušavamo i vani preko ljeta ali ovdje nikad nema sunca pa je teže - objašnjava.

Svatko od njih primoran je za svojih pet kvadrata plaćati gotovo tri puta više nego što bi ih plaćali da na istoj lokaciji unajme stan od 40 kvadrata. Međutim, ne znaju jezik i ne mogu sami unajmiti stan, pa su prepušteni na milost i nemilost posredničkih agencija i tvrtki za iznajmljivanje.

- Smještaj nam je našla agencija. Njima plaćamo i ako želimo promijeniti posao. Za nalazak novog posla uzmu nam oko 350 do 400 eura - govori Rajeesh.

Marijana Ilić, direktorica agencije koja se bavi smještanjem stranih radnika Bagi Imobbilien, za Telegram je rekla da se cijene najamnine s režijama kreću od 100 do 200 eura po radniku. Drugim riječima, radnici iz Martićeve 23 plaćaju 25 posto više nego drugi strani radnici u Zagrebu. A takav oblik iznajmljivanja je skočio za 30 posto.

Na vanjskim vratima je naljepnica koja govori da je objekt u vlasništvu Republike Hrvatske, njime upravlja tvrtka Državne nekretnine. Na natječaju iz srpnja 2022. godine, prostor je na deset godina dobila tvrtka Prevuno koja najam plaća 783 eura za usluge smještaja i uredske djelatnosti. Tvrtka ima sjedište na adresi Trg žrtava fašizma 1, kao i SquareOne Coworking. Ako pomnožimo 32 radnika s 250 eura po osobi, dobit ćemo brojku od 8.000 eura. Nakon što plate obavezu prema državi, ostaje im 7.217 eura zarade mjesečno. Bilo bi i više da nisu morali odnositi krevete.

- Kad su useljavali, bilo je sveukupno 50 kreveta. Netko im je rekao da ih mora biti manje, valjda nije zadovoljavalo minimalne tehničke uvjete - govori jedan od susjeda.

Ovaj prostor je oglašen i na stranici Montersobe.com i to kao smještaj za 48 ljudi. Piše da je adaptiran 1. ožujka 2023. godine.

Tvrtka osnovana mjesec dana prije natječaja

Tvrtka Prevuno je osnovana svega mjesec dana prije natječaja, a nije bila najbolji ponuđač. Bila su još dva druga ponuditelja, međutim oni su odustali pa je zakup dobio Prevuno. Direktor Marko Mohorović je Telegramu s mail adrese povezane sa tvrtkom SquareOne Coworking samo kratko rekao da imaju sve potrebno za obavljanje djelatnosti na adresi Martićeva ulica 23. I mi smo mu poslali upit, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo. Predstavnik stanara Matko Milin kaže da susjedi nemaju ništa protiv stranih radnika, samo žele da je prostor uredan i da im se vrati njihovo dvorište.

- Gledajte, ovdje nema dnevnom boravka za njih pa je logično da su u dvorištu. Međutim kako su se oni uselili, djeca iz zgrade koja su se tu prije igrala više ne mogu. Izmjenjuju se stalno, prvo su bili Filipinci, pa Turci i sad Nepalci. Buče do kasno u noć, nekoliko puta smo morali zvati policiju zbog tučnjava, smeća bude posvuda. Ja sam im donio plave vrećice i objasnio gdje i kako da iznose smeće. To je trajalo dok nisu ostali bez vreća, sad je opet po starom. Razvalili su nam ulazna vrata koja sam moramo popravljati. To košta 4.000 eura jer je ovo povijesna jezgra Grada Zagreba i moramo slušati upute konzervatora. Zvali smo tvrtku Prevuno, međutim ignoriraju i nas i institucije - govori Milin.

Uskoro će biti godina dana otkad su dobili nove susjede.

- Oni su došli u trećem mjesecu. Ta tvrtka je preuzela prostor, adaptirala ga i jednu subotu u trećem mjesecu su uselili. Nepalci rade popodne i navečer, a postoji i grupica Armenaca koja radi na građevini, oni dolaze popodne s posla. Koliko mi znamo, sad ih je 32, taj broj se penje i spušta. Kad su došli, pokušali smo saznati što se događa. Prva skupina s Filipina nam je rekla da im je zabranjeno dati kontakt firme koja je u zakupu. Otišao sam na policiju i prijavio stvar. Policija nas je izvijestila da svi imaju uredne papire, da je prostor u zakup uzela firma Prevuno i da je ta firma dala u podnajam firmi Bosak Employment. Oni su u međuvremenu otišli, a ne znamo tko je sad u podnajmu, odbijaju nam reći. Komunikacija s Prevunom nam je katastrofalna, u početku nešto i je bilo, međutim odbijaju pomoći nam. Neke susjede su blokirali, nekima se ne javljaju. Ja vlasnika nikad nisam sreo u živo, nikad se nije tu pojavio - objašnjava.

Stanari žele vratiti natrag miran život, sa novim susjedima ili bez.

- Stvarno nemam ništa protiv ljudi, samo želimo da nam je mirno i čisto kao što je i bilo - zaključuje Milin.

A to je nemoguće s toliko ljudi naguranih u jedan prostor koji nije za život.

Javio se i Državnim nekretninama koje su mu javile da su zaprimile dopis, ali ništa se nije dogodilo. Milin nam je na uvid dao zadnji dopis kojeg im je poslao, iz kojeg je vidljivo da su Državne nekretnine tvrtki Prevuno uputile dopis o nekretnini u Martićevoj 11. prosinca 2023. godine.

- Iz dopisa je vrlo jasno da Vi sa svojim zakupcem uopće nemate komunikaciju najmanje 6 (riječima: šest!) mjeseci koliko se mi žalimo na njega - on Vas ignorira, kao što ignorira i nas, sve preostale stanare na lokaciji. U privatnom bi sektoru takva situacija trajala možda nekoliko tjedana, nakon toga bi se vlasnik prostora takvom neodgovornom stanaru po kratkom postupku zahvalio. Upravo je nevjerojatno da Vi takvu situaciju tolerirate - piše im Milin.

Vidljivo je i da su Državne nekretnine utvrdile kako nema kršenja kućnog reda zgrade, međutim stanari se ne slažu. Ustupio nam je i fotografije razbacanog smeća po dvorištu.

Stanari ljuti na institucije

Za Telegram iz Državnih nekretnina kažu da im je svejedno koliko zakupac zarađuje dok se prostor koristi u skladu s ugovorom. Međutim, davanje prostora u podnajam je direktno kršenje ugovora pa će poslati Državni inspektorat da utvrdi stanje na terenu.

Problem je i adaptacija tog dvorišnog objekta jer za bilo kakve radove na nekretninama u Martićevoj treba ishoditi dozvolu od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode s obzirom na to da Martićeva spada pod zaštićenu gradsku jezgru. Milin je i njima pisao, jer nekretnina u dvorištu od ožujka ima novu fasadu i novi krov.

- Obavještavamo Vas da je uvidom u pisarnicu Zavoda utvrđeno da za obavljanje gospodarske djelatnosti - usluga smještaja, za dvorišnu zgradu na adresi Martićeva 23 u Zagrebu, od ovog Zavoda nisu ishođene potrebne dozvole - stoji u dopisu kojeg je Milin dobio 16. listopada 2023. godine.

Napominju da je od istog Zavoda potrebno dobiti i dozvolu za svaku promjenu namjene poslovnog prostora, odnosno djelatnosti. Pitali smo Mohorovića imaju li sve dozvole, odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.