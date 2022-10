Schmidt o izborima u BiH: 'Moj cilj je jasan. Zemlja koja treba u EU mora za to stvoriti i osnove'

Posljednjih dana nisam bio nezaposlen, objasnio je na početku konferencije za novinare visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt. On je objasnio posljednje izmjene Izbornog zakona BiH, prenosi N1.

Zahvalio se biračima koji su izašli na izbore.

- Vi ste iskoristili svoje pravo. Bilo je teško odvojiti proračun za izbore. Moglo se to uraditi, ali se oni nisu uspjeli dogovoriti -rekao je Schmidt podsjećajući da je upravo on CIK-u osigurao sredstva.

Objasnio je kako se izborne krađe nisu mogle izbjeći, ali da je zabilježeno manje prekršaja na prošlim izborima. Kako kaže, volio bi uvesti elektronsko glasanje za iduće izbore.

- Ne može biti da četiri godine one većine koje su birane ne donose odluke - kaže podsjećajući na slučaj Federacije BiH.

- Moj cilj je bio i ostao da nam se ovog puta to ne može dogoditi. Zemlja koja treba u EU – mora stvoriti osnove. Zato sam ja stvorio uvjete za to da u kratkom razdoblju nakon izbora donesu odluke tko će biti predsjednik, premijer i tako dalje. Čudi me da je ovog ili onog takvo nešto iznenadilo. Ja sam utvrdio da su moji razgovori s predstavnicima stranaka i odgovornima koji su izrazili razumijevanje za moju odluku. Nije normalno da se u jeku izbornog dana tako mirno i trezveno razgovara. Ako vas zanima koje su to stranke, to su od SDA, do DF-a, do HDZ-a, i građanskih stranaka koje su mi vrlo bitne - naveo je Schmidt.

Komentirao je i nezadovoljstvo mnogih zbog toga jer se na izbornom zakonu još mora raditi.

- Pokušat ću vam objasniti svoju vrlo jasnu poziciju. Sejdić – Finci, Zornić i sve presude se moraju što prije implementirati. Tu više nema nikakvog odlaganja, iako ja to ne mogu uraditi jer je to zadatak Parlamenta BiH. Čestitam svima koji su odabrani – njihova prva obveza je da se pobrinemo za presude koji čekaju 12 godina - poručio je.

Dodao je kako je važno sudjelovanje građana u Ustavu FBiH, a da ne moraju prethodno objasniti kome pripadaju

- Direktna demokracija nije sasvim jednostavna za organizirati, ali je dobar put. U roku jedne godine sve to možemo provesti - tvrdi Schmidt.

