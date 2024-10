Schmidt UN-u: BiH ima priliku za napredak, ali je ne koristi

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt izvijestio je Vijeće sigurnosti UN da ta zemlja nije iskoristila zamah koji je početkom godine postignut na putu europskih integracija pa sada kasni za drugim državama regije, dok se istodobno suočava s dobro poznatim izazovima poput secesionističkih prijetnji. To je navedeno u najnovijem redovitom šestomjesečnom izvještaju kojega visoki predstavnici još od 1996. šalju Ujedinjenim narodima. Izvještaj bi trebao biti temom rasprave na sjednici Vijeća sigurnosti u studenome.

Ured visokog predstavnika (OHR) još nije objavio izvještaj no dio njegovog sadržaja u utorak su prenijeli mediji u BiH ističući kako Schmidt političku situaciju u zemlji vidi kao "pomiješanu" jer poticaji iz EU snažno utječu na proces europskih integracija, no BiH to nije u stanju u cijelosti iskoristiti i to zbog ponašanja njenih političara.

Time je očevidno aludirao na činjenicu da je nakon ožujka, kada je Europsko vijeće odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH, u zemlji zbog političkih sukoba izostala provedba daljnjih reformi, a sve stranke su se koncentrirale na kampanju za lokalne izbore provedene 6. listopada.

Upozorava i na to da BiH do sada nije poduzela nikakve korake kako bi provela presude Europskog suda za ljudska prava (ECHR) kojima je utvrđena diskriminacija građana u izbornom procesu, a posebice podsjeća na presudu u slučaju "Sejdić-Finci". Podsjetio je kako HDZ BiH inzistira da se uz izmjene izbornih pravila osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz legitimno predstavljanje.

"BiH je na raskrižju"

Schmidt je u izvještaju Vijeću sigurnosti UN istaknuo i "kontinuirane pokušaje" podrivanja Daytonskog sporazuma pri čemu je kao najodgovornije prozvao vlasti Republike Srpske, odnosno predsjednika tog entiteta Milorada Dodika kao najglasnijeg u secesionističkoj retorici.

"To uključuje prijetnje i huškačku retoriku, ali i radnje kojima se potkopava moj kredibilitet kao visokog predstavnika, a time i sposobnost da provedem svoj mandat. Ovakvim postupcima se direktno krši Aneks 10 Daytonskog sporazuma koji nalaže punu suradnju strana u sporazumu s visokim predstavnikom", stoji u izvještaju.

Puno poštivanje Daytonskog sporazuma i proces europskih integracija Schmidt vidi kao procese koji se nadopunjuju i jedini mogu osigurati trajnu stabilnost BiH.

"Bosna i Hercegovina na raskrižju je da iskoristi ili izgubi priliku koja se predstavlja kao kandidatura za EU", zaključio je Schmidt.