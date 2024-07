Scholzov automobil stajao u zračnoj luci. Vučić: 'Kad bi netko objasnio, što sada čekaju...'

Srbija je u petak s Europskom unijom potpisala Memorandum o razumijevanju o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima, što je korak bliže početku rudarenja litija na zapadu zemlje, čemu se snažno protive ekološki aktivisti, građanski pokreti i oporba.

Dokument su na Samitu o strateškim sirovinama u Beogradu potpisali izvršni potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za energetiku i Europski zeleni dogovor Martin Šefčović i srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Događaju su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njemački kancelar Olaf Scholz koji je tim povodom doputovao u Beograd.



EU je potpisivanje dokumenta ocijenio "povijesnim danom za Srbiju i Europsku uniju", a snažno mu se protive ekološki aktivisti i gotovo sve oporbene stranke koji rudarenje litija vide kao dugoročno ugrozu za ekosustav i lokalnu zajednicu.

Neugodna situacija u zračnoj luci

Tijekom dolaska Scholza u Beograd došlo je do pomalo neugodne situacije koju su snimile kamere. Vučić je dočekao Scholza ispred zrakoplova. Kad je njemački kancelar izašao van iz aviona, Vučić ga ispratio po crvenom tepihu do automobila. Scholz je potom ušao u automobil, a Vučić je ostao kraj automobila čekajući da gost iz Njemačke krene dalje. No automobil je stajao, a pored njega i Vučić. Navodno je to trajalo pune tri minute, a Vučić je u jednom trenutku komentirao:

"Kad bi mi netko objasnio šta sad čekaju!"