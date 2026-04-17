SciHill u Zagrebu: Učenici iz cijele Hrvatske radili pokuse i družili se sa znanstvenicima

Više tisuća djece i mladih, kao i brojni drugi posjetitelji, sudjelovali su u cjelodnevnim aktivnostima posvećenim znanosti, u organizaciji PMF-a, Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković
Kako čekićem izazvati potres, kako se pokreće tsunami, a što izaziva “bum!”, sve te pokuse isprobale su tisuće učenika iz cijele Hrvatske jučer na znanstvenom brdu u Zagrebu. Manifestaciju #SciHill već treću godinu organizirali su PMF, Institut za fiziku i Institut Ruđer Bošković.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Otvaramo vrata mladima, da pokažemo da znanost nije nedostupna, da može biti i zabavna i da ćemo im upaliti žar za znanošću, te u njoj nastaviti svoju budućnost, kazao je David M. Smith, ravnatelj IRB-a.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bogata zbirka minerala na geološkom odsjeku PMF-a, kao i 3-D isprintati kosturi dinosaura privlačili su najmlađe, svi su se rado zadržali kod kukaca paličnjaka, a za pucanje iz dimnih topova, lupanje čekićem da se izazove potres i kemijske pokuse stajalo se u redovima.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jako nam je važno da djeca upoznaju prirodne znanosti, da vide da u svakom detalju oko nas postoji neki zašto, neka mala tajnica koja ima i nekakav odgovor. Da dođu i dožive ovo brdo kao novi pogled na svijet, kazao je Osor Slaven Barišić, ravnatelj Instituta za fiziku.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sinergija je bila tema 3. #SciHilla, a to znači povezivanje.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Trčanje po smjesi s gustinom su isprobali svi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sinergija podrazumijeva više od suradnje. Ona znači stvaranje novih vrijednosti kroz povezivanje različitih znanja, iskustava i perspektiva. Želimo mladim ljudima približiti STEM područje kako bismo ih stimulirali da se školuju u tom području i daju dobar doprinos našem društvu - kazala je Ivančica Ternjej, dekanica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Hrvatska postaje sve atraktivnija destinacija za povratak naših znanstvenika iz inozemstva, ali i dolazak međunarodnih znanstvenika, rekao je ravnatelj IRB-a. To je rezultat mnogih ulaganja, ali i sve bolje povezanosti s industrijom i cijelim društvom, istaknuto je.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
#SciHill su podržali predstavnici Grada Zagreba i države.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL