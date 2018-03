SDP i HDZ za novi poslovnik, Most i Živi Zid se usprotivili?

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nastavit će sjednicu raspravom o više od 500 amandmana pristiglih na prijedlog novog saborskog Poslovnika s obzirom na to da je na prošloj sjednici uspio raspraviti njih tek desetak posto, piše N1.

Oporba se nada da će vladajući pristati na neke od njihovih zahtjeva kao što su zadržavanje jutarnje stanke u 9,30 sati, duljina trajanja replika te da se oporbeni zakonski prijedlozi koji se na dnevnom redu nalaze više od 30 dana na zahtjev 20 zastupnika moraju raspraviti u roku od osam dana.

Navodno je postignut dogovor oko nekih stvari, no na konačan ishod ipak će trebati još pričekati, a ni ovoga petka neće biti glasanja o novom Poslovniku, piše N1.



Kako se neslužbeno doznaje, stanke bi bile u uobičajenom terminu samo srijedom dok bi četvrtkom i petkom bile popodne, naime, SDP želi da svaki dan ostanu ujutro dok HDZ pristaje samo na srijedu.

Također, SDP traži da oporbeni zahtjevi u roku od osam dana dođu na dnevni red ako to potpise 20 zastupnika, na što HDZ pristaje ali ako donesu 30 potpisa.



Most i Živi zid nisu zadovoljni. Most nije za to da predsjednik odbora ne može sam sazvati tematsku sjednicu odbora nego po novom mora imati potporu većine zastupnika tog odbora.



Pregovori su i dalje u tijeku i oporba se nada da će možda uspjeti ispregovarati još koji zahtjev,a u tom slučaju odustat će od nekih drugih amandmana.

Mrak Taritaš: Bilo bi dobro ne tvrdoglaviti se oko stanki

Podsjetimo, oporba je uputila ukupno 522 amandmana, kojima su željeli spriječiti izglasavanje Poslovnika i prisiliti HDZ na ustupke čime bi okončali maratonsku višetjednu raspravu.



Korak smo bliže mogućnosti da se Poslovnik izglasa, a hoće li to biti i uz naše glasove, još ćemo malo razgovarati, kazao je u razgovoru za N1 SDP-ov Arsen Bauk, koji je potvrdio da se pregovara oko SDP-ovih amandmana., ali s obzirom na to da pregovori traju nije želio iznositi neke posebne detalje.



GLAS-ova Anka Mrak Taritaš kazala je da su razgovori na tragu toga da SDP povuče tehničke amandmane, a GLAS će glasati za Poslovnik ako bude prihvaćeno ono što oni predlažu. Ne razumijem zašto svih dana stanke ne bi bile ujutro i mislim da bi to trebalo prihvatiti, a ne tvrdoglaviti se oko toga, kazala je.