Ministarstvo za 24sata: Zakon ćemo promijeniti, izvlaštenja za privatnog investitora su suluda!

To je suludo i budalaština. U zakonu je stavljen dio o izvlaštenju radi korištenja, ne gradnje, i uopće nije bilo namijenjeno tome da privatni investitor može izvlastiti vlasnike za sunčane elektrane. Zato ćemo izmijeniti zakonsku regulativu i to ubuduće spriječiti, kaže nam visokopozicionirani sugovornik iz Ministarstva gospodarstva nakon što smo jučer objavili priče iz Pregrade i Zaboka.

Privatne tvrtke u vlasništvu poduzetnika Dubravka Posavca u Zaboku su već počele izvlaštenja vlasnika oranica kako bi mogle graditi sunčane elektrane. I u drugom zagorskom gradu, Pregradi, spremaju isto. U Zaboku je riječ o 47 hektara površine a u Pregradi o oko 14 hektara. U oba grada pogođeno je oko 400 vlasnika, koji su doznali da će ostati bez svoje zemlje za privatni projekt, a boje se da bi i naknade bile preniske. Investitor ima lokacijsku dozvolu jer su lokacije u planovima bile namijenjene za sunčane elektrane, ali kako smo jučer pisali, upitno je kako ih je uopće mogao dobiti od Krapinsko-zagorske županije bez energetskog odobrenja koje uključuje i sređene vlasničke odnose. A iz Županije su nam odgovorili, citirajući niz odredbi, da oni tumače kako energetsko odobrenje nije bilo potrebno za lokacijsku dozvolu.

Investitor je iskoristio što je u zakonu o obnovljivim izvorima definirano da su oni od interesa za Republiku Hrvatsku. Tim je aktivirao Zakon o izvlaštenju, koji se dosad primjenjivao redom za objekte od strateškog interesa za lokalnu upravu ili državu, poput željeznica, cesta, vrtića, škola i druge javne infrastrukture. Prvi koraci za izvlaštenja u Zaboku su već krenuli, a u Pregradi još nisu, ali i vlasnici i gradska uprava to žele zaustaviti. Kad se jednom izvlasti zemljište, ono ostaje u vlasništvu investitora. Po zakonu, mora početi graditi u roku pet godina ili izvlaštenje ne vrijedi. Ali pravnici nam kažu da je to rastezljivo, zakon je ostavio i mogućnost odgode početka gradnje, a i ako nešto počne, ne znači da mora završiti. Sedam godina od izvlaštenja više nema mogućnosti povrata, stoji u zakonu.

Iz Ministarstva gospodarstva, koje vodi Ante Šušnjar (DP), saznali smo da će u suradnji s Ministarstvom graditeljstva mijenjati još jednu nelogičnost - da su sunčane elektrane snage do 10 megavata jednostavni objekti, za koje ne trebaju energetska odobrenja i građevinske dozvole, što je uvedeno 2023. godine, nakon izdavanja lokacijskih dozvola. Primjerice, iako su i u Pregradi i Zaboku parcele za elektrane jedne do drugih, one su rascjepkane na različite projekte kako ni jedan ne bi prelazio 10 megavata, pa su, primjerice, neke snage 9,99 megavata.

No tu nije kraj nelogičnostima vezano za ove projekte. Gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić (HDZ) kaže da su angažirali odvjetnike koji će ići u rušenje lokacijske dozvole. U elaboratu zaštite okoliša koje je privatna tvrtka napravila za investitora navedeno je da su zemljišta neplodna, neobrađena, močvarna...

- Da je netko izašao na teren, vidio bi da to nije točno. Upravo smo dobili elaborat ovlaštenog sudskog vještaka za poljoprivredu, koji je utvrdio da je 92 posto obrađeno, obradivo i plodno tlo. Tamo su nasadi kukuruza, najbolji krumpir i riječ je o vrijednom poljoprivrednom zemljištu. Imamo crno na bijelo da je taj elaborat lažan i razmišljamo o kaznenoj prijavi - kaže Vukmanić, koji nam je i poslao mišljenje vještaka s fotodokumentiranim oranicama i nasadima te zaključcima.

Osim toga, Vukmanić kaže da je prošla, SDP-ova vlast, prije tri godine stavila u prostorni plan obnovljive izvore na toj lokaciji, koja je inače planirana za industrijsku zonu. Novim izmjenama koje pokreću to će se maknuti. Kaže da su stvoreni i problemi cijelom gradu.

- Jasno je da bi izvlaštenje za par eura bilo otimačina zemljišta i to nećemo dopustiti. Osim toga, investitor je dobio energetsku suglasnost i rezervirao kapacitete proizvodnje električne energije, pa sada drugi poduzetnici koji žele staviti jače solare na svoje pogone to ne mogu jer su kapaciteti rezervirani - kaže.

A bivši gradonačelnik, SDP-ovac Marko Vešligaj, brani se tvrdeći da je prostorni plan tako izmijenjen jer je bio naputak ministarstva da se planiraju obnovljivi izvori u industrijskoj zoni. I on kaže da je protiv izvlaštenja za privatne projekte.

U Zaboku SDP-ova gradonačelnica Valentina Đurek sprema s odvjetničkim timom ustavnu tužbu kojom će osporavati mogućnost izvlaštenja.

- Nismo protiv obnovljivih izvora, ali itekako je sporno da privatni investitor može izvlastiti naše sugrađane - ističe.

1) U Zaboku su već počela izvlaštenja vlasnika oranica. Zbog toga su mještani digli pobunu. Ne žele da im se tek tako uzima vlasništvo za privatni projekt

2) Među pobunjenima je i bračni par Kušan. Kažu kako ih nitko nije ni pitao da barem zemlju daju u najam. Na tom području imaju vrt i nadstrešnicu za druženja

3) U Zaboku je riječ o 47 hektara površine, a u Pregradi oko 14 hektara