'SDP je za besplatne vrtiće u Zagrebu i za dvosmjenski rad'

Klub gradskih zastupnika SDP-a predlaže zamrzavanje mjere "roditelj odgojitelj" kako bi se ušteđenim sredstvima uveli besplatni vrtići za svu djecu u Zagrebu i dvosmjenski vrtići.

<p>"Predlažemo da se mjera 'roditelj odgojitelj' zamrzne tako da se za godinu dana ne mogu ostvarivati novi zahtjevi, a svi koji su do sada stekli pravo na mjeru to pravo zadrže i dalje. Sredstva koja ćemo uštedjeti u proračunu usmjerili bi na besplatne vrtiće za svu djecu u Zagrebu i uvođenje dvosmjenskih vrtića", izjavio je potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov <strong>Matej Mišić</strong> na konferenciji za novinare. </p><p>Objasnio je da bi se time svim roditeljima, neovisno o radnom vremenu, osigurala skrb za djecu i njihovo predškolsko obrazovanje. </p><p>Mišić je podsjetio da je gradonačelnik <strong>Milan Bandić</strong> mjeru "roditelj odgojitelj" predstavio još 2016. kao mjeru za poboljšanje demografske slike Zagreba, međutim ona nije polučila željene rezultate. U Zagrebu je 2016. rođeno 8158 djece, a lani 8089 djece.</p><p>U gradskom proračunu za iduću godinu za mjeru "roditelj odgojitelj" namijenjeno je 485 milijuna kuna, što je povećanje od 125 milijuna kuna u odnosu na ovu godinu.</p><p>Mišić je podsjetio kako je prije manje od godine dana Bandić, svjestan činjenice koliko je ta mjera 'zagušila' proračun, imao ideju da se iznos smanji i da roditelji imaju to pravo koristiti samo do osme godine najmlađega djeteta, umjesto do petnaeste godine, ali u međuvremenu se od toga odustalo.</p><p>Najavio je da će se stoga SDP u Gradskoj skupštini i u predizbornoj kampanji za predstojeće lokalne izbore zalagati za uvođenje besplatnih vrtića u Zagrebu.</p>