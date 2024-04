SDP me dva dana nakon objave teksta zvao na upoznavanje: 'Bitno je da si slatka i poštena'

Dva dana nakon što su 24sata na naslovnici objavila moj veliki undercover izvještaj o tome kako nove članove novače hrvatske stranke, zvali su me iz SDP-a na sastanak. Očito nisu pročitali kako me u članstvo primilo još 10 stranaka i kako SDP najsporije prima u članstvo jer im je trebalo 23 dana da odgovore na online pristupnicu koju sam im ispunila.

Da bih otkrila kako u članstvo primaju hrvatske stranke, prije mjesec dana ispunila sam pristupnicu za njih 18, a primljena sam u njih 11. Od svih stranaka u koje sam se učlanila jedino me HSLS izbacio, i to samo nekoliko sati nakon što je u 24sata objavljen prvi od dva undercover izvještaja o članstvu u hrvatskim strankama.

Kad su me nazvali da dođem na razgovor, mislila sam da će me izbaciti iz stranke jer sam članstvom u drugim strankama prekršila njihov statut. Otišla sam da vidim kako rade s mladim članovima i kako ih motiviraju da sudjeluju u stranačkim aktivnostima. Pozvali su me da dođem na jedan izborni štand SDP-a u Zagrebu na kojem dijele letke, upaljače i kemijske olovke.

U našem telefonskom dogovoru o sastanku uživo član stranke upitao me i što studiram. Rekla sam mu "novinarstvo", što ga je iznenadilo. Tu informaciju podijelio je i s članicom koja me dočekala na štandu jer mi je to spomenula u razgovoru.

Kad sam stigla pred štand, za njim je stajalo dvoje starijih članova. Predstavila sam se, ali nitko od njih nije znao tko sam i zašto sam došla. Tad se pojavila i članica za koju mi je rečeno da će me dočekati. Odmah mi je dala nekoliko komplimenata i rekla da ispunim isprintanu pristupnicu te objasnila da je to službeni dio koji oni moraju odraditi iako sam već učlanjena u stranku.

- Stigla si, malička! Ispuni nam ovo pa ćemo se malo upoznati. Jako mi je drago da si nam se priključila. Mladi danas nisu toliko u politici - rekla mi je članica, koja nije mogla sakriti oduševljenje time što je mlada djevojka odlučila učlaniti se u stranku.

Tražila je od mene da kažem nešto o sebi te me pitala odakle sam, tko mi je majka, koliko godina imam i čime se inače bavim u slobodno vrijeme. Također me upitala koja mi je politička orijentacija, kako bih se aktivirala u stranci te tko me uputio u učlanjenje.

- Bitno da si ti ovako slatka, lijepa i poštena. Majka te je dobro odgojila. Još si jako mlada, puno toga ćeš naučiti - rekla mi je članica te me na rastanku čak i zagrlila.

Simpatična članica na kraju mi je dala upaljač i kemijsku te nekoliko primjeraka izbornog programa kako bi ga mogla "podijeliti s prijateljima".

Od 18 stranaka nisu me primili u IDS jer njihov statut traži da živite u Istri, i Možemo!, koji traže da najprije šest mjeseci volontirate. Od pet stranaka još čekam konkretan odgovor (LiPO, Hrvatsko bilo, Fokus, Most i Radnička fronta). HDZ je bio najbrži.