SDP na 17 stranica pobrojao sve razloge za Plenkovićev opoziv. Vlada: Osuđeno je to na propast

SDP je u saborsku proceduru uputio prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, a čelnik te stranke, Siniša Hajdaš Dončić, upravo premijera smatra izravnim krivcem za korupciju u Hrvatskoj.

- Horvat, Žalac, Kujundžić, Paladina i tako mogu nabrajati 30 imena i doći do najsramnijeg, a to je Vili Beroš, ministar zdravstva, koji je koristio ljudsku bol i patnju da svojim mafijaškim prijateljima napuni džepove - rekao je Hajdaš Dončić.

SDP u dokumentu na 17 stranica je pobrojio razloge zbog kojih traže opoziv premijera, a ističu, među ostalim, da je Plenkovićeva politička odgovornost za postojanje mafijaških elemenata stranačke države i da je politička korupcija način Plenkovićeve vladavine. Podsjetili su na brojne druge afere koje su obilježile Plenkovićevu vladavinu, ali naveli sve probleme u državi.

No, oglasili su se iz Vlade nakon održane telefonske sjednice. U priopćenju medijima navode da "odbijaju sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, kao neutemeljene te ističe da nema osnove za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku Vlade".

- Prijedlog je još jedan klevetnički i nestrukturirani uradak iz redova poražene oporbe koji počiva na neutemeljenim optužbama na račun cijele Vlade i predsjednika Vlade osobno. Kao i svaka inicijativa koja ne uzima u obzir činjenice, već se oslanja isključivo na neistine i pokušaj obmane javnosti, i ova inicijativa SDP-a unaprijed je osuđena na propast. Vlada koju predvodi Andrej Plenković nikada nije niti će štititi od kaznenog progona osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela, što je i više nego razvidno iz postupaka koji se u mandatima ove Vlade vode pred pravosudnim tijelima - navode u priopćenju.

Iz Vlade navode da je "poznato da je bivši SDP-ov premijer sam priznao kako je o provođenju tajnih izvida redovito bio informiran".

- Takvo, protuzakonito postupanje licemjera iz SDP-a moglo je biti oportuno i samo po sebi razumljivo ako, primjerice, predsjednik Vlade nije želio da se protiv članova Vlade pokreću kazneni postupci. No, neprocesuiranje korupcije ne znači i nepostojanje iste, već u pravilu upućuje na izostanak političke volje za borbu protiv kriminala te dovodi u pitanje neovisnost pravosudnih institucija - stoji u priopćenju Vlade.

Ističu i da su "u mandatima Vlade Andreja Plenkovića pravosudna tijela bila su i ostaju samostalna i neovisna o utjecaju Vlade u svom radu te se bore protiv korupcije na jedini mogući način, a to je procesuiranjem". U priopćenju navode i da "prigovori izneseni na gospodarsko i socijalno stanje u državi nisu utemeljeni na činjenicama, a uz to, imaju još i manju težinu s obzirom na to da dolaze iz redova SDP-a koji je iza sebe ostavio katastrofalne ekonomske rezultate".

- O gospodarskim rezultatima naših vlada redovito smo informirali saborske zastupnike, no, za one koji žele znati više te usporediti gdje se Hrvatska nalazila prije, a gdje se nalazi danas, prilažemo jednostavan grafički prikaz glavnih makroekonomskih pokazatelja i ekonomskih postignuća ove Vlade.

Zaključno, slijedom svega navedenoga, Vlada odbija sve navode iz Prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade, držeći da nema nikakve osnove za izglasavanje nepovjerenja te predlaže Hrvatskome saboru da donese Odluku kojom se Prijedlog odbija - navode.

Prijedlog kojeg je potpisao 31 SDP-ovac, upućen je u saborsku proceduru. Sabor o tome mora raspraviti i glasati u roku od 30 dana. Da bi prijedlog za opoziv premijera prošao, SDP mora skupiti 76 glasova zastupnika no do te brojke teško će doći. Hajdaša Dončića zanima kako će se pri glasanju o opozivu ponašati HSLS-ovci i DP-ovci, jer je većina pala na minimalnu podršku od 76 zastupnika.

- Ovo je dobar test i za njih. Svatko tko će glasati za ostanak Andreja Plenkovića imat će ime i prezime, pisat ćemo u bilježnicu - rekao je Hajdaš Dončić, koji je uvjeren da će parlamentarni izbori biti brzo i da će SDP uskoro biti vodeća stranka u zemlji.

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, najavio je da će se o SDP-ovu prijedlogu raspravljati prije saborske stanke, koja prema Ustavu kreće 15. prosinca. Nakon provedene rasprave će se i glasovati, a Jandroković je siguran da će prijedlog za opoziv biti odbijen.

Istoga stava je i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić (HDZ), koji zbog opoziva nije zabrinut te tvrdi da Vlada ima sigurnu i stabilnu parlamentarnu većinu i nakon što je stranka DOMiNO, koju vodi Mario Radić, odlučila da više nije dio vladajuće većine.

- Makroekonomski podaci pokazuju da Vlada uspješno provodi svoj program jer bilježimo veći rast nego neke druge članice Europske unije - kaže Bačić.

Ističe i da Vlada ispunjava svoju obvezu, a to je da u Hrvatskoj čini život boljim.

- Dižemo standard naših sugrađana. I u tom smjeru ćemo odgovoriti na zahtjev za opoziv Vlade - rekao je Bačić.