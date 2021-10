Sjednica Glavnog odbora SDP-a najavljivana je kao ključan trenutak nakon kojeg bi se trebala prelomiti teška kriza koja već dugo potresa glavnu oporbenu stranku. Velikom većinom glasova Glavni odbor zauzeo je stajalište da svi članovi SDP-a, zastupnici i vijećnici moraju provoditi odluke tijela stranke, u suprotnom će im se izreći stegovne mjere. To znači da se Peđi Grbinu otvara put kako bi se obračunao s velikim dijelom saborskih zastupnika SDP-a koji se ne slažu s time da izbačeni članovi stranke ne mogu biti i članovi njihova saborskog Kluba.

- Nije ovo bitka, niti raskol u SDP-u. Odluka koju je danas donio Glavni odbor pokazuju da u SDP-u postoji visoki stupanj jedinstva oko toga kako se SDP treba voditi, kako se sa SDP-om treba upravljati, a prije svega što SDP treba zastupati. SDP je danas odlučio da ne možemo stati na stranu onih koji gledaju samo svoj privatni interes, samo svoju saborsku fotelju, mjesto predsjednika u nekom saborskom odboru, već gledamo ono što je interes jedne političke opcije. To je opcija koja se bori za određene vrijednosti u društvu, vrijednosti solidarnosti, pravde i demokracije, kazao je Grbin u središnjem Dnevniku HTV-a.

Na pitanje što će biti sa 14 zastupnika u Saboru ako ostanu jedinstveni pri stajalištu da četvero izbačenih su i dalje članovi Kluba zastupnika SDP-a, Grbin je rekao:

- Danas smo otvorili vrata svakome da prihvati odluke središnjeg dijela stranke i da zajedno s nama nastave voditi politiku SDP-a. Oni koji odbiju provoditi politiku stranke i koji sami donesu odluke da će zastupati pojedinačne, partikularne i privatne interese, oni ne mogu zastupati stranku, oni ne mogu biti dio tima, dio ekipe i nastavit će sami, kazao je.

- Ime ovoj stranci ne može oduzeti nitko. Puno važnije od toga je da nitko ovoj stranci ne može oduzeti ono što ova stranka zastupa, za što se borila i za što se bori i danas. To su vrijednosti kojih u hrvatskom društvu nedostaje, poput solidarnosti, pravde, borbe za slabije. To je ono što će SDP i dalje zastupati. Ne zanimaju me pojedinačne pozicije, da li će netko od nas dobiti veći koeficijent na plaću. Time neka se brinu oni koji su odlučili okrenuti leđa stranci. Ono što me zanima, da kao politička opcija budemo u stanju zastupati vrijednosti iza kojih stojimo. To je jedino bitno. Jamčim članicama i članovima SDP-a, našim simpatizerima i biračima da ćemo to nastaviti činiti i ubuduće, bez obzira na to da li će nas u Saboru predstavljati 10 ili 15 zastupnika. SDP je puno više od toga, kazao je.