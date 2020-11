SDP o moratoriju na kredite: Moramo zaštiti gospodarstvo

Boris Lalovac ocijenio je da se situacija na tržištu kredita pogoršava i zato predlažu da se svi kreditni odnosi daju u moratorij na godinu dana 'dok ne vidimo što će Vlada učiniti s preprodajom kredita raznim agencijama'

<p>Klub zastupnika SDP-a uputio je u saborsku proceduru Prijedlog zakona o moratoriju na kreditne obveze dužnika kako bi se zaštitio standard građana i zaustavio pad potrošnje te od Vlade zatražio reguliranje tržišta otkupa dugova i nadzor nad agencijama koje se time bave.</p><p>"Predlažemo uvođenje jednogodišnjeg moratorija na kredite, što bi bilo uređeno zakonom i bio bi obvezujući za banke, a dužnik će sam procijeniti hoće li tražiti moratorij, pri čemu za vrijeme moratorija ne bi tekle kamate. S obzirom na stanje duga i porast loših kredita, postoji ozbiljna opasnost da će banka nenaplative kredite prodavati dalje", najavio je u utorak na konferenciji za novinare predsjednik SDP-a Peđa Grbin.</p><p>Dodao je da je to tržište u Hrvatskoj neregulirano te pozvao Vladu da napokon pripremi zakon koji će regulirati pitanje otkupa dugova i kredita kako bi se uveo nadzor nad agencijama koje ih otkupljuju kao i mjere koje će tim agencijama zabraniti zastrašivanje građana.</p><p>Početkom covid-krize predlagali smo uvođenje moratorija na kredite jer smo smatrali da je to ključna mjera za zaštitu standarda građana koju je trebalo donijeti. Na žalost, Vlada nije po tom pitanju ništa poduzela nego je poslovnim bankama prepušteno da same sa svojim klijentima ugovaraju moratorij, koji je istekao kao i moratorij na ovrhe. Danas, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, na kraju rujna u odnosu na rujan prošle godine 50 tisuća zaposlenih je manje, a od kraja veljače do 8. studenog imamo smanjenje ukupnog broja računa za 25 posto, a njihovog iznosa za 17 posto, što pokazuje da je došlo do ozbiljnog pada potrošnje, upozorio je Grbin.</p><p>Dodao je da se, prema podacima jedne poslovne banke, nakon isteka moratorija, procjenjuje da će 20 posto kredita koji su bili predmet moratorija postato nenaplativi.</p><p>"Imamo ozbiljne pokazatelje koji govore da je manje zaposlenih, pad potrošnje, a istodobno imamo rast udjela loših, odnosno, nenaplativih kredita", ustvrdio je.</p><p>Zbog toga je potrebno intervenirati mjerom koja će zaštititi standard građana i osigurati da građani ne dožive udar od kredita koje ne mogu vraćati, treba pomoći i gospodarstvu da se osigura novac za potrošnju građana, a treba pomoći i bankama da ova gospodarska kriza ne postane i bankarska iz koje se Hrvatska neće moći izvući u narednom desetljeću, istaknuo je čelnik SDP-a.</p><h2>Lalovac: Svi kreditni odnosi u moratorij na godinu dana</h2><p>Boris Lalovac ocijenio je da se situacija na tržištu kredita pogoršava i zato predlažu da se svi kreditni odnosi daju u moratorij na godinu dana "dok ne vidimo što će Vlada učiniti s preprodajom kredita raznim agencijama i hoće li im za to dati trajne olakšice". Najavio je i da će SDP predložiti mjere i kako regulirati tržište dugova.</p><p>Komentirajući činjenicu da je iz Nacionalnog plana reformi od 75 provedeno tek sedam mjera, Grbin je ocijenio poražavajućim. "Potrebna nam je reforma javne uprave. U covid-krizi se pokazalo kako se brzo uspostavio sustav e-propusnica, a nakon toga Vlada se opet počela ponašati kao i do sada. Andrej Plenković se počeo ponašati poput Trumpa, širi svoje neistine i živi u lažnom svijetu kojeg nitko od hrvatskih građana ne vidi", poručio je.</p><p>O odnosu premijera i predsjednika kazao je da je potpuno jasno da premijer, koji je odbio i sastanak s oporbom o covid-krizi, ne želi suradnju s bilo kim drugim tko sudjeluje na političkoj sceni u Hrvatskoj.</p><p>Nije htio odgovoriti na pitanje hoće li Gordan Maras biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba, tek je rekao da su pregovori s koalicijskim partnerima o zajedničkom nastupu u tijeku. Pregovori dobro teku, kazao je, ali nije htio otkrivati o kojim je partnerima riječ nego je uputio da se odgovor na to pitanje potraži u zagrebačkoj organizaciji.</p><p>Grbin dobrim smatra odlazak SDSS-ova potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Vukovar jer to, kaže, nastavak procesa kojemu smo svjedočili početkom kolovoza.</p>