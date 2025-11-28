Obavijesti

GODINAMA UPOZORAVALI

SDP o razbijenoj ustaškoj ploči na Vruljici: 'Nije smjela biti tamo, ali ni ovako nestati...'

Piše Ivan Jukić,
Foto: SDP Zadar

SDP smatra da je njezino uklanjanje bilo isključiva odgovornost nadležnih gradskih službi koje su, naglašavaju, morale reagirati ranije

Zadarski SDP oglasio se povodom uklanjanja ustaške ploče s područja Vruljice, poručivši kako je njihov stav o tom pitanju godinama jasan i dosljedan – ploča ondje nije smjela biti postavljena ni ostati toliko dugo.

U priopćenju koje potpisuje predsjednik GO SDP-a Zadar Daniel Radeta ističe se kako je sporno obilježje postavljeno mimo niza propisa, uključujući Pravilnik o komunalnom redu, smjernice Konzervatorskog odjela te Zakon o spomenicima i obilježjima. SDP stoga smatra da je njezino uklanjanje bilo isključiva odgovornost nadležnih gradskih službi koje su, naglašavaju, morale reagirati ranije.

Ipak, iako su godinama upozoravali na nepravilnosti, u SDP-u osuđuju način na koji je ploča na kraju uklonjena.

ZADRŽALI GA U BOLNICI Zabio se u auto i izletio s ceste u Zadru. Isprevrtao se više puta. Izvukli su ga s teškim ozljedama
Zabio se u auto i izletio s ceste u Zadru. Isprevrtao se više puta. Izvukli su ga s teškim ozljedama

- Uklanjanje je moralo biti provedeno institucionalno, zakonito i transparentno, a ne samoinicijativno - poručuju iz stranke.

Pozvali su sve uključene aktere, uključujući gradske službe, da poštuju Ustav, zakone i pravilnike Republike Hrvatske, kao i temeljne vrijednosti na kojima država počiva, kako se slične situacije ne bi ponavljale.

SDP Zadar ujedno oštro osuđuje svaki oblik ekstremizma, poticanja mržnje i društvenih podjela.

