Zabio se u auto i izletio s ceste u Zadru. Isprevrtao se više puta. Izvukli su ga s teškim ozljedama

Muškarac (66) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u ponedjeljak u 17.15 sati između luke Gaženica i čvora Babindub u Zadru. Bio je u autu riječkih registracija, a nije držao dovoljan razmak iza drugog auta, piše zadarska policija.

Zabio se u auto zadarskih tablica u vlasništvu 66-godišnjaka, koji je bio ispred njega u istoj traci. Muškarac (61) zabio se u metalnu ogradu uslijed udarca koju je oštetio, a 66-godišnji vozač je sletio s ceste i udario u kameno- zemljanu površinu. Više se puta prevrnuo i zaustavio.

Muškarca (66) prevezli su u zadarsku bolnicu vozilom Hitne pomoći, gdje su ocijenili da je teško ozlijeđen. Zadržali su ga na daljnjem liječenju.

Za vrijeme očevida, od 17.50 do 19.20 sati dionica DC-424 za smjer od luke Gaženica do čvora Babindub bila je zatvorena za sav promet.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.