Obavijesti

News

Komentari 0
ZADRŽALI GA U BOLNICI

Zabio se u auto i izletio s ceste u Zadru. Isprevrtao se više puta. Izvukli su ga s teškim ozljedama

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Zabio se u auto i izletio s ceste u Zadru. Isprevrtao se više puta. Izvukli su ga s teškim ozljedama
ILUSTRACIJA | Foto: ilustracija/borna jaksic/pixsell

Za vrijeme očevida, od 17.50 do 19.20 sati dionica DC-424 za smjer od luke Gaženica do čvora Babindub bila je zatvorena za sav promet

Muškarac (66) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u ponedjeljak u 17.15 sati između luke Gaženica i čvora Babindub u Zadru. Bio je u autu riječkih registracija, a nije držao dovoljan razmak iza drugog auta, piše zadarska policija.

NAPADI NE PRESTAJU Pakistan bombardirao kuću u Afganistanu: Devetero djece i žena ubijeni, tvrde talibani
Pakistan bombardirao kuću u Afganistanu: Devetero djece i žena ubijeni, tvrde talibani

Zabio se u auto zadarskih tablica u vlasništvu 66-godišnjaka, koji je bio ispred njega u istoj traci. Muškarac (61) zabio se u metalnu ogradu uslijed udarca koju je oštetio, a 66-godišnji vozač je sletio s ceste i udario u kameno- zemljanu površinu. Više se puta prevrnuo i zaustavio.

Muškarca (66) prevezli su u zadarsku bolnicu vozilom Hitne pomoći, gdje su ocijenili da je teško ozlijeđen. Zadržali su ga na daljnjem liječenju.

VATROGASCI VIDEO Drama blizu vile Luke Rajića u Gračanima. Čule su se eksplozije. U kući bilo oružje?!
VIDEO Drama blizu vile Luke Rajića u Gračanima. Čule su se eksplozije. U kući bilo oružje?!

Za vrijeme očevida, od 17.50 do 19.20 sati dionica DC-424 za smjer od luke Gaženica do čvora Babindub bila je zatvorena za sav promet.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!
OVO SU JUNACI S REBRA

DETALJI ČUDA S REBRA Na pola porodili dijete da izvade tumor. Dio bebe bio je u maternici!

Tijekom carskog reza liječnici su porodili samo glavu, vrat i dio prsnog koša bebe, dok je ostatak tijela ostao u maternici kako bi dijete i dalje primalo kisik putem posteljice.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025