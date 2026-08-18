SDP odgovorio Vučković zbog ekocida u Gospiću: 'Ne može krivnju prebacivati na 2015.'

SDP je u utorak poručio ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković da odgovornost za ekološku katastrofu u Gospiću ne može prebacivati na 2015. godinu, istaknuvši da HDZ upravlja resorom od 2016. godine te da su ključni propusti i malverzacije vezani uz nezakonito odlaganje otpada nastali za vrijeme HDZ-ove vlasti.

"Vučković ili svjesno obmanjuje javnost ili je potpuno nesposobna", poručili su iz SDP-a te dodali da njezino pozivanje na dozvole iz 2015. ne može opravdati stanje koje je nastalo nakon deset godina HDZ-ove vlasti. "Niti jedna teza kojom odgovornost pokušava svaliti na 2015. godinu naprosto nije točna", naveli su.

SDP tvrdi da su u slučaj, kako ga nazivaju, "ekocida" uključeni HDZ-ovi kadrovi, od izdavanja dozvola i rada inspekcije do slučaja glavnog državnog inspektora, koji je optužen za primanje mita. Posebno su kritizirali tvrdnju ministrice da je Državni inspektorat krajem 2015. bio u nadzoru, ističući da to tijelo tada nije postojalo u sadašnjem obliku.

"Čak ni u vrijeme kada je postojao, zakon mu u nadležnost nikada nije stavio okoliš", poručili su iz SDP-a, dodajući da Ministarstvo nije tijelo koje izdaje ili ukida županijske dozvole, već žalbeno tijelo.

SDP je također pozvao Vučković da javno objavi dokument na koji se poziva kada govori o zahtjevu iz 2015. godine, uključujući klasu, urudžbeni broj, datum i potpis. Ocijenili su da bi, neovisno o tome postoji li takav dokument, odgovornost za sadašnje stanje ostala na aktualnoj Vladi.

Iz stranke su poručili i da su prije tjedan dana predstavili četiri modela sanacije odlagališta te da će nastaviti inzistirati na odgovornosti premijera Andreja Plenkovića. Vučković je, ističu, umjesto rješenja ponudila „politički cirkus“ i pokušala skrenuti pozornost s odgovornosti Vlade.

Sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću prekinuta je nakon što su je napustili građani i oporba, nezadovoljni time što vladajuća većina nije prihvatila da građani prvi postavljaju pitanja.

"Ova ekološka katastrofa nosi izravan potpis Plenkovićevih kadrova i HDZ-ovog koruptivnog sustava. Prisilit ćemo premijera Plenkovića da izađe pred saborske zastupnike, prestane se skrivati iza svojih ministara i preuzme punu odgovornost za sustav koji truje građane u Gospiću i diljem Hrvatske", zaključuje SDP u priopćenju.