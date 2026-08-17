Vučković o Gospiću: 'Nije točno da nismo ništa radili 18 mjeseci. SDP je izdao prvu dozvolu...'

Nakon što je sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću neslavno propala, jer su je građani i oporba demonstrativno napustili nakon što vladajuća većina nije prihvatila prijedlog da građani imaju prednost pri postavljanju pitanja, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković iznijela je argumente vladajućih, detaljno se osvrnula na tijek sanacije, klasifikaciju otpada te odgovorila na političke optužbe. S njom je u Gospiću za Dnevnik Nove TV razgovarala reporterka Barbara Štrbac.

- Pozdravljamo svaku priliku da govorimo istinu i da se obraćamo građanima s činjeničnim stanjem o našim sanacijskim aktivnostima i o svim drugim važnim pitanjima - poručila je Vučković na samom početku.

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Na novinarsku opasku da vladajući na sjednici nisu dopustili obraćanje građana prije saborskih zastupnika, ministrica je uzvratila tvrdnjom da je riječ o krivoj interpretaciji i naglasila nužnost poštivanja saborskih procedura.

- Moramo poštivati instituciju Hrvatskog sabora. Svi, a osobito onaj tko vodi sjednicu. Nema pravo na popuštanje i to nije ljubav prema građanima, to je jednostavno nepoštivanje hrvatskih propisa. Ne voli se građanin kršenjem hrvatskog zakona. Građani bi, kao i uvijek, dobili priliku pitati sve što ih zanima. Mi smo, ako je netko otvoren, otvoreni. Primamo, zovemo, odgovaramo i na pitanja koja su iz našeg mandata i na pitanja koja su, recimo, iz Zmajlovićeva mandata kao prva dozvola za Tipos Resurs i saniramo i tako ćemo nastaviti dalje raditi - rekla je Vučković

Pojasnila je zašto su ostali u dvorani nakon prekida formalnog dijela: „To nije bila formalna sjednica. Mi smo ostali razgovarati sa svakim tko je to htio i nismo imali formalnu sjednicu Odbora.“

Upitana o nezadovoljstvu Ličana i percepciji da su zakazale nadležne institucije, ministrica je istaknula važnost očuvanja prirodnih bogatstava toga kraja.

- Želim ovdje reći da su vodni resursi Like, Gacke i Ravnih kotara nešto najvrjednije što Hrvatska ima. To nam nalaže i Strategija upravljanja vodama koja je donesena 2008. godine i trebamo sve činiti da ih štitimo za buduće generacije. Ako su građani zabrinuti za zdravlje i okoliš, mi odgovaramo i ne ustručavamo se govoriti istinu - naglasila je.

Na pitanje gdje je zapela sanacija i zašto se na reakciju čekalo od veljače do studenog, Vučković je odbacila navode o neradu:

- Potpuno je neistina da nismo ništa radili 18 mjeseci. Mi ponavljamo stalno, jer očito to netko drugi pokušava staviti po strani, da smo imali zabranu provođenja sanacijskih aktivnosti zbog istražnog postupka. Pobrojali smo sve naše radnje od listopada prošle godine kada smo dobili dozvolu. Istražne aktivnosti za prvi dio otpada, za koji smo najprije dobili analize, rađene su od studenog 2025. do siječnja 2026. godine. Dozvolu smo dobili 16. listopada, a onda smo donijeli službenu odluku kako nam propis nalaže - rekla je ministrica, dodajući da Ministarstvo predano rješava i druge dugogodišnje ekološke probleme u državi, poput crnih točaka u Biljanima Donjim i na jami Sovjak.

Govoreći o trenutnom stanju na terenu, Vučković je otkrila detalje o sastavu otpada te problemima u pronalaženju izvođača radova putem javne nabave.

- Na prvu nabavu nitko se nije javio. Drugi postupak nabave, što se tiče roka za primanje ponuda, traje do 25. kolovoza. S obzirom na to da su analize pokazale povećani udio klora, a naše snimke putem bespilotnih letjelica promjenu u količini tog otpada na takozvanim crnim hrpama, dodali smo novu nabavu“, objasnila je ministrica, uz napomenu kako ne može prejudicirati hoće li na ponovljeni natječaj stići ponude jer to ne bi bilo u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. „Provodimo monitoringe, dobili smo dopune što se tiče podzemnih voda i kompletirane su analize, pa radimo istražne aktivnosti i za zakopani otpad. Pokrenut ćemo pregovaračke postupke za sve faze otpada koji je nezakonito skladišten, zakopan ili ostavljen - rekla je Vučković.

Na pitanje strahuje li od onoga što će se otkriti iskapanjem, ministrica je navela dosadašnje nalaze: „Kategorizacije su već napravljene u sklopu analitičkog procesa uzimanja uzoraka i geotehničkih istraživanja. Ako budu trebale detaljnije kategorizacije u sklopu nabave, one će se odvijati. Što se tiče crnih hrpa, to je heterogeni opasni otpad. Otpad u vrećama je neopasan otpad. Zakopani otpad je karakteriziran kao neopasan otpad s elementima opasnog otpada i zbog toga moramo provoditi nabavu kao za opasni otpad u cijelosti. Što će se još odvajati ili homogenizirati u procesu sanacije, vidjet ćemo, nije nam prvi put da to radimo.“

Osvrnula se i na rokove uklanjanja: „Za otpad za koji je objavljena službena nabava predviđeno je da uklanjanje s lokacije traje godinu dana, uz predviđeno dodatno vrijeme za konačno zbrinjavanje. Već sam pročitala da je predsjednica saborskog Odbora rekla da izgleda kako će to početi tek za godinu dana – to je nevjerojatno tumačenje.“

Komentirajući prosvjede i zvižduke kojima su dočekani predstavnici vlasti u Gospiću, ministrica je uzvratila oporbi, optuživši je za manipulacije i neuspjehe na projektima koje sami vode: „Godinu i pol dana građane se agresivno uvjerava u nešto posve drugo. Oni koji govore da su neki brže provodili sanaciju nisu nijednu sanaciju u svom životu proveli do kraja, a imali su prilike. Obavljali su izvršne aktivnosti u zemlji, imali su dugoročne crne točke, a obavljaju aktivnosti i u Zagrebu gdje ništa još nisu napravili – nema čak rješenja ni za spojeve odlagališta gdje smo vidjeli probleme zbog procjeđivanja. Mi radimo transparentno, temeljito i objavljujemo svaki korak. No, svi koji imalo razmišljaju znaju da interesu gospodarskih subjekata da se jave na natječaj sigurno ne pomaže stalna galama. Razumijem da su građani nezadovoljni i da traže da se otpad što prije ukloni.“

Na pitanje o ostalim kritičnim lokacijama u Hrvatskoj, posebice u mjestu Majur gdje je tvrtka otišla u stečaj i ostavila otpad, a općina nema novca za sanaciju, ministrica je pojasnila model sufinanciranja: „Ministarstvo ima javni poziv za jedinice lokalne samouprave u kojem nudimo 50 posto sredstava za sanaciju ilegalnih odlagališta. U Majuru je poznat onečišćivač i treba pregledati rješenje. Nama je prioritetno bilo ovih šest lokacija koje su zbog opasnosti zavrijedile drukčiji tretman. Za druge možemo povećati intenzitete potpore ovisno o okolnostima. Bilo je razgovora s načelnicom Općine Majur i oni će se nastaviti. Riječ je o tvrtki koja je otpad ostavila 2020. i 2021. godine, a manje-više svugdje je riječ o odlaganju od prije više godina.“

Za kraj, ministrica je podsjetila na kronološki početak rada tvrtke Tipos Resurs, prebacivši dio odgovornosti na mandat SDP-a: „Tvrtka Tipos Resurs je, što javnosti nije poznato, prema papirima prvi put dobila dozvolu sredinom 2015. godine. Državni inspektorat je već krajem te godine bio u nadzoru i poslao zahtjev tadašnjem ministarstvu, koje je vodio SDP-ov ministar Mihael Zmajlović, da ukine dozvolu. Oni su to odbili učiniti. Možda ni o čemu danas ne bismo razgovarali da se tada postupalo kako treba“, zaključila je Vučković.