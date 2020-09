Grbin: Izašao sam iz stranke jer to nije bio moj SDP; Kolar: SDP se ne napušta. Ili jesi član ili ne

'Nedjeljom u dva' Aleksandra Stankovića danas je ugostio dva SDP-ova kandidata za predsjednika stranke - Peđu Grbina i Željka Kolara. Može li novo lice na čelu socijaldemokrata prekinuti gubitnički trend stranke?

<p>U utrci za predsjednika SDP-a ostala su dvojica kandidata - Peđa Grbin i Željko Kolar, a prije drugog kruga izbora došli su u goste Aleksandru Stankoviću u 'Nedjeljom u dva'!</p><p><strong>Grbin</strong>: Sveli smo politiku SDP-a na kritiziranje, ostali su nam samo oni koji su tradicionalni birači. Socijal demokratska stranka nije se dovoljno bavila zelenom politikom, poručio je Peđa Grbin.</p><p><strong>Kolar</strong>: Mi smo se godinama bavili sami sa sobom, a SDP-ovci na terenu itekako znaju probleme građana. Dio kolega koji su u visokoj politici otuđili su se od problema malih ljudi. Čestitam platformi 'Možemo' koji su se bavili pravim pitanjima. Taj aktivizam smo mi radili prije 20 godina. To će se promijeniti i nudit ćemo konkretna rješenja.</p><p><strong>Grbin</strong>: Mlade ljude i one srednje dobi možemo vratiti da pričamo o onim stvarima koja njih muče. Za npr. problem stanovanja, obrazovnu politiku i slično.</p><p><strong>Kolar</strong>: Već u svojoj Krapinsko-zagorskoj županiji imamo program za mlađe. Cjelodnevni vrtić, hrana u školi i slično, to već radim u svojoj županiji. Što se tiče afere Janaf, ne smiju istrage tako dugo trajati, a kada bi premijer trebao biti obaviješten, to ovisi o slučaja do slučaja, ako se ne narušava istraga time.</p><p><strong>Grbin</strong>: Mnogi smatraju da se borba protiv korupcija događa kada DORH i sud reagiraju, a to je već kraj priče. Možda su šefa Janafa trebali maknuti već ranije ako su sumnjali na koruptivne radnje? Očekivao bih da me obavještavaju od tajnim izvidima, da sam premijer, o tome da će nešto ugroziti državu.</p><p><strong>Grbin</strong>: Ja sam bio u Zavičajnom klubu Istrijana u Ilici, ali u ovom klubu, navodnom klubu Slavonaca u Slovenskoj nisam bio i moram priznati da mi se to nimalo ne sviđa. Milanović možda preiscrpno odgovara na pitanja novinara o Klubu u Slovenskoj, možda priča i previše.</p><p><strong>Kolar</strong>: Tu je totalno neprihvatljivo što je funkcionira mimo zakona. Nisu bili fiskalizirani računi, ometao je stanare, da su ih prijavljivali policiji, a da nitko nije reagirao. Mnogi naši mladi su otišli iz Hrvatske jer vide da nisu svi isti pred zakonom. </p><p><strong>Grbin</strong>: Mislim da je sindikatima u javnom sektoru teško razumjeti zašto je medicinskim djelatnicima ili vatrogascima trebalo smanjiti plaće, a čuju da nabavljamo nove avione - i sad se pitaju zašto da na prosjački štap stavimo jednog liječnika i medicinsku sestru? Sutra ćemo plakati zašto nismo bolje iskoristili fondove iz EU, a teret ove krize platit će građani.</p><p><strong>Kolar</strong>: Država je ostala na istim rashodima, a planira ih povećati. Zadužili smo se i bacili sve karte na bespovratna sredstava iz EU fondova. Mi za to nismo spremni, nismo počeli razgovarati koji su prioriteti RH u povlačenju sredstava i hoćemo li uspjeti nametnuti grane i projekte koje su nama bitne?</p><p><strong>Grbin</strong>: Pitanje koje treba postaviti jesu li Vlada i HNB poduzeli sve mjere da bi Hrvatska bila spremna na euro. Naša ekonomija je jako vezana uz euro, također i turistički sektor. U ovom trenutku ne možemo prijeći u euro, ali mislim da je moguće da 2023. uvedemo euro. Ja štedim u kunama.</p><p><strong>Kolar</strong>: Ne štedim puno, imam nešto u eurima, nešto u kunama. Naše gospodarstvo mora biti izvozno orijentirano i znam koliko im razlike u tečaju rade probleme u poslovanju. Treba napraviti dobre pripreme prije ulaska u eurozonu.</p><p><strong>Grbin</strong>: Za mene nema smisla da vjeronauk bude u školama, ali dok god su Vatikanski ugovori na snazi, moramo ih provoditi. Ako je etika u osnovnim školama 'light vjeronauk', onda nisam ni za nju kao takvu u školama.</p><p><strong>Kolar</strong>: Za mene isto nema smisla. Slažem se s Peđom oko etike, vidjet ćemo nakon analize kud sve to vode, imam u svojoj županiji obrazovne stručnjake.</p><p><strong>Grbin</strong>: Ako umjetnost neće provocirati, ne znam tko bi provocirao. Zvijezda petokraka u Rijeci bila je sasvim legitimna stvar koja se dogodila.</p><p><strong>Kolar</strong>: Sve se pretvori u priču o ustašama i partizanima, a svi znamo da to je simbol oslobođenja. Po meni zvijezda u Rijeci nije ništa sporno. U umjetnost se ne bi trebala miješati politika.</p><p><strong>Grbin</strong>: Ja sam istupio 2006. iz stranke jer nisam bio zadovoljan mnogim stvarima koje su se događale u stranci, a to što se Milanović poklonio na Tuđmanovom grobu je bila kulminacija. Nisam bio zadovoljan relativiziranjem svega onog lošeg desničarskog u hrvatskom društvu. Imao sam osjećaj da moj SDP gubi malo smjer. Imao sam tada 27 godina i reagirao sam iz srca. Danas bih isto tako reagirao, ali ne bih reagirao tako burno.</p><p><strong>Kolar</strong>: Ili jeste član stranke ili niste. Naša stranka je kroz povijest prošla kroz različite periode, ali stranka se ne napušta. Što se tiče izbora ustavnih sudaca, ostaje taj okus u ustima da je to vrsta političke trgovine u saboru, da se HDZ i SDP uvijek dogovaraju o ljudima koji će u Ustavni sud, ali zasada je takav zakon.</p><p><strong>Grbin</strong>: Ovih dana ćemo oko ustavnih sudaca gledati cirkus u SAD-u. To nije ništa novo i neće biti ništa novo u Hrvatskoj. Dogovor nije jednako trgovina, kako se u Hrvatskoj krivo shvaća izbor ustavnih sudaca.</p><p><strong>Kolar</strong>: Neću biti stečajni upravitelj SDP-a, ali u stranci treba napraviti reda. I to posvuda. Svatko će znati svoju zonu odgovornosti i svatko će imati svoj zadatak. Tajništvo stranke mora biti orijentirano na upravljanje strankom i na rad na terenu s ljudima. Tajnik stranke mora biti samo tajnik, ne i saborski zastupnik ili nešto drugo. Manirom dobrog gospodara, vodit ću SDP isto kao što vodim svoju županiju.</p><p>Što se tiče mog nezavršenog fakulteta, ta priča je ispričana više puta. Ja sam nakon srednje škole odmah krenuo raditi jer su takve prilike bile u mojoj obitelji. Prošao sam kroz razne edukacije, imam 22 godine staža u geodetskoj struci, bio sam 17 ovlašteni sudski vještak. Vodeći županiju, naravno da sam morao raditi na sebi i okupljati najbolje ljude oko sebi. Razmišljao sam o tome da se vratim na fakultet, ali kad sam počeo raditi, teško se bilo vratiti u školu.</p><p><strong>Grbin</strong>: Rekao bih da sam bio prosječan student na Pravnom fakultetu. Ovo je meni posao i poziv te možda zato izgledam tako robotski ozbiljno u javnim nastupima. Vjerojatno ću se pokušati promijeniti, ali ne znam hoću li uspjeti.</p>