Tri kandidata komentirali su dosada\u0161nje izborne rezultate za 24sata.\u00a0

Pe\u0111a Grbin zahvalio se \u010dlanovima i \u010dlanicama stranke koji su iza\u0161li na izbore i pozvao ih da i idu\u0107u subotu iza\u0111u na izbore.\u00a0

- Zadovoljan sam \u0161to sam dobio najve\u0107e povjerenje, to je velika \u010dast, ali i obaveza koja od mene tra\u017ei da u nastavku, ne samo kampanje, nego i nakon drugog kruga, kada postanem predsjednik SDP-a radim marljivije za popravak i uspon socijaldemokracije, a onda i popravak cijele Hrvatske - rekao je Grbin.\u00a0

Kolar je istaknuo kako nije podbacio, ve\u0107 da je ulazak u drugi krug pokraj \"sjajnih kandidata\" uspjeh. Poru\u010dio je kako je \u017ealosno \u0161to pravo glasa nisu imali svi \u010dlanovi i \u010dlanice stranke te kako su se slo\u017eili da je ovo zadnji put da su doveli strana\u010dke kolege i kolegice u takvu poziciju.\u00a0

- Na kraju no\u0107i, o\u010digledno ne\u0107emo jo\u0161 nekoliko sati znati koji je rezultat, napravit \u0107emo analizu i vidjeti gdje smo pro\u0161li bolje, a gdje lo\u0161ije. Moja osnovna poruka je bila da prestanu sukobi unutar SDP-a i da po\u010dnemo sura\u0111ivati. SDP nam mora biti na prvom mjestu, a osobni interes na drugom. Ako je ta poruka do\u0161la do ve\u0107ine \u010dlanova i \u010dlanica, ja sam zadovoljan - rekao je.\u00a0

Dodao je kako se ne smatra favoritom obzirom na nacionalnu prepoznatljivost drugih kolega.\u00a0

Ranko Ostoji\u0107 rekao je kako za njega uop\u0107e nije bitno ho\u0107e li u\u010di u drugi krug. I on je poru\u010dio kako je mali broj ljudi iza\u0161ao na izbore jer je mali broj imao pravo glasa.\u00a0

- Trebalo je radi digniteta stranke osigurati svima da glasaju - poru\u010dio je.\u00a0

- To su odbili ljudi iz rukovodstva koji su htjeli da se nastavi ovaj cirkus. Ja nisam bio favorit i nikada se nisam pona\u0161ao kao pobjednik. Velika je pobjeda \u0161to idem u drugi krug, to je bio moj cilj. Trgovina koju smo vidjeli na ovim izborima, koju smo vidjeli u Splitu, ili propast trgovine u Supetru - Kolar je u Supetru dobio 14 glasova, to ne valja raditi - rekao je Ostoji\u0107.\u00a0

Na pitanje za koga \u0107e glasati ako ne u\u0111e u drugi krug, rekao je da \u017eeli pri\u010dekati vidjeti ho\u0107e li drugog kruga uop\u0107e biti.

Grbin je istaknuo kako su svi kandidati zajedno u borbi za bolju Hrvatsku.\u00a0

- Moj cilj ulaska u kampanju je bio da se stranka ne raskoli na dva dijela. Meni je cilj okupljati ljude i ne \u017eelim ih etiketirati kao izdajnike ako je netko u mojoj \u017eupaniji glasao za Pe\u0111u. Treba tako postaviti cijelu politiku SDP-a u budu\u0107nosti. Prestati se baviti sami sa sobom - rekao je Kolar.\u00a0

Kandidati za drugi krug pozvali na zajedništvo: 'Ovo je zadnji put da samo trećina ljudi glasa'

Željko Kolar je poručio kako je žalosno što pravo glasa nisu imali svi članovi i članice stranke te kako su se složili da je ovo zadnji put da su doveli stranačke kolege i kolegice u takvu poziciju

<p><strong>Peđa Grbin</strong> zasad je pobjednik izbora u SDP-u, odnosno, podaci pokazuju da on sigurno ulazi u drugi krug s 43 posto glasova nakon što se prebrojalo 70 posto glasačkih listića. Još je tijesno između <strong>Željka Kolara</strong> s 22 posto glasova i <strong>Ranka Ostojića</strong> s 19 posto glasova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kandidati za drugi krug nakon 70 posto prebrojenih glasova</strong></p><p>Tri kandidata komentirali su dosadašnje izborne rezultate za 24sata. </p><p>Peđa Grbin zahvalio se članovima i članicama stranke koji su izašli na izbore i pozvao ih da i iduću subotu izađu na izbore. </p><p>- Zadovoljan sam što sam dobio najveće povjerenje, to je velika čast, ali i obaveza koja od mene traži da u nastavku, ne samo kampanje, nego i nakon drugog kruga, kada postanem predsjednik SDP-a radim marljivije za popravak i uspon socijaldemokracije, a onda i popravak cijele Hrvatske - rekao je Grbin. </p><p>Kolar je istaknuo kako nije podbacio, već da je ulazak u drugi krug pokraj "sjajnih kandidata" uspjeh. Poručio je kako je žalosno što pravo glasa nisu imali svi članovi i članice stranke te kako su se složili da je ovo zadnji put da su doveli stranačke kolege i kolegice u takvu poziciju. </p><p>- Na kraju noći, očigledno nećemo još nekoliko sati znati koji je rezultat, napravit ćemo analizu i vidjeti gdje smo prošli bolje, a gdje lošije. Moja osnovna poruka je bila da prestanu sukobi unutar SDP-a i da počnemo surađivati. SDP nam mora biti na prvom mjestu, a osobni interes na drugom. Ako je ta poruka došla do većine članova i članica, ja sam zadovoljan - rekao je. </p><p>Dodao je kako se ne smatra favoritom obzirom na nacionalnu prepoznatljivost drugih kolega. </p><p>Ranko Ostojić rekao je kako za njega uopće nije bitno hoće li uči u drugi krug. I on je poručio kako je mali broj ljudi izašao na izbore jer je mali broj imao pravo glasa. </p><p>- Trebalo je radi digniteta stranke osigurati svima da glasaju - poručio je. </p><p>- To su odbili ljudi iz rukovodstva koji su htjeli da se nastavi ovaj cirkus. Ja nisam bio favorit i nikada se nisam ponašao kao pobjednik. Velika je pobjeda što idem u drugi krug, to je bio moj cilj. Trgovina koju smo vidjeli na ovim izborima, koju smo vidjeli u Splitu, ili propast trgovine u Supetru - Kolar je u Supetru dobio 14 glasova, to ne valja raditi - rekao je Ostojić. </p><p>Na pitanje za koga će glasati ako ne uđe u drugi krug, rekao je da želi pričekati vidjeti hoće li drugog kruga uopće biti.</p><p>Grbin je istaknuo kako su svi kandidati zajedno u borbi za bolju Hrvatsku. </p><p>- Moj cilj ulaska u kampanju je bio da se stranka ne raskoli na dva dijela. Meni je cilj okupljati ljude i ne želim ih etiketirati kao izdajnike ako je netko u mojoj županiji glasao za Peđu. Treba tako postaviti cijelu politiku SDP-a u budućnosti. Prestati se baviti sami sa sobom - rekao je Kolar. </p>