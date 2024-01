SDP-ovka: 'Iskorištavao djecu za pornografiju, sud ga ostavi vani, pa kako je to moguće?'

Ovih dana objavljena je vijest o novom slučaju zlostavljanja i iskorištavanju djece za pornografiju, a varaždinski sud nije počinitelju odredio zatvor. Kako je to moguće, zgrožena je SDP-ova saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora.

Nedopustivo je, naglasila je, da se nasilnika pušta na slobodu.

- Mjere opreza nisu garancija da se neće približiti žrtvi i nauditi joj. Imamo protokol koji ima za cilj da se žrtva zaštiti, a onda imamo različite odluke sudaca od slučaja do slučaja. Ako je počinitelj na slobodi otvara se veliki prostor novoj traumatizaciji žrtve, kazne su male i žrtvama jasno daju do znanja da državi nije stalo da ih se zaštiti. Takvi nasilnici se nerijetko izvuku i s radom za opće dobro, ponekad čak i rade u udrugama s djecom, suci očito nisu dovoljno educirani. Tražimo da se prestane pričati o potrebi suzbijanja nasilja, potrebno je djelovati. ne sutra, za mjesec dana, poslije izbora, nego sada. Jasno je da ste vi u HDZ-u opterećeni aferama, kalkulacijama oko izbora i da se Plenković priprema za bolji posao, zbog čega se ne vodi dovoljno brige za stanje u pravosuđu, ali dajte malo vodite brige za druge, posebno kad su u pitanju djeca - poručila je.

Zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić osvrnuo se u tom kontekstu i na slučaj Severine i iživljavanje sudstva nad njom.

- Imamo sada odluku da se dijete vraća ocu koja pokazuje svu pravosudnu kaljužu. Kakvo je to pravosuđe koje je uopće donijelo u početku presudu da se dijete dodjeljuje ocu, bez da majka sudjeluje u skrbništvu i odgoju? To nije normalno. I to pokazuje da ama baš nitko nije zaštićen od nepravde ukoliko s druge strane stoji velika količina novca ili političkog utjecaja - naglasio je.

Govoreći o katastrofalnom stanju u pravosuđu istaknuo je kako brojne afere otkrivene zadnjih sedam godina još uvijek nemaju svoj pravosudni epilog.

- I u tom ozračju se bira glavni državni odvjetnik. Svakim danom je povjerenje u sustav sve više poljuljano, ljudi su izgubili vjeru u institucije - dodao je, a nije izostavio ni paljbu po zagrebačkoj gradskoj vlasti.

- Kad smo mislili da ne može gore, nova zagrebačka vlast svaki tjedan upada novu aferu. Pored namještanja natječaja za podzemne spremnike, za tramvaje, za biootpad, za robotske kosilice, ovih dana upadaju u sve dublji mulj pročistača voda - kazao je.