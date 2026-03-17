POVODOM DANA SOCIJALNOG RADA

SDP-ovka je pozvala Ružića na dijalog sa socijalnim radnicima: 'Moramo ozbiljno shvatiti ljude'

Piše HINA,
Najveći broj socijalnih radnika radi u središnjem uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad s područnim uredima - oko 1300, od ukupno 3000 zaposlenih. Više od devedeset posto su žene

SDP-ova saborska zastupnica Martina Vlašić Iljkić pozvala je u utorak, povodom Dana socijalnog rada, resornog ministra Alena Ružića da otvori dijalog sa sindikatima i strukom, poveća broj stručnih radnika u sustavu, smanji administrativna opterećenja te osigura sigurnije uvjete rada.

Ako želimo društvo koje ozbiljno shvaća socijalnu sigurnost, onda moramo ozbiljno shvatiti i ljude koji taj posao rade, ističe u priopćenju. To znači ulagati u ljude, u uvjete rada i u kapacitete sustava, ali i preuzeti političku odgovornost za stanje sustava. Prvi korak je da ministar Alen Ružić hitno kontaktira organizatore bijelog štrajka okupljene u inicijativu Od šutnje do promjene i odgovori na njihov poziv na sastanak.

Prema procjenama Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi, u Hrvatskoj danas nedostaje između 700 do 1000 socijalnih radnika, što je ozbiljan strukturni deficit. Još uvijek je na snazi pravilnik koji definira uvjete rada stručnih radnika iz 2014., iako je 2022. donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi i provedena reorganizacija sustava.

Postojeći normativi iz pravilnika nisu primjenjivi, pogotovo kada uzmemo u obzir veliki priljev korisnika inkluzivnog dodatka. Kada jedan socijalni radnik vodi na stotine slučajeva, jasno je da takvo opterećenje dugoročno postaje neodrživo, upozorava se u priopćenju.

Kada struka, sindikati i ljudi s terena godinama upozoravaju na iste probleme, onda je jasno da sustav ima ozbiljne slabosti. Za stanje sustava odgovorna je Vlada RH koja tim sustavom upravlja već godinama, poručuje SDP-ova Vlašić Iljkić. 

