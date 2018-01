SDP-ovka napala Bernardića: Oglušuje se na moje prijedloge

Članica SDP-a Marina Kasunić Peris i SDP-ov saborski zastupnik Mirando Mrsić predstavili su u srijedu novinarima dva zakona koja će uputiti u saborsku proceduru; izmjene Zakona o radu te Zakona o doprinosima kojima bi stali na kraj radu na određeno vrijeme.



No, prilikom predstavljanja ovih inicijativa, novinarsko pitanje oko tehničkih detalja slanja u proceduru ova dva zakona, otkrilo je još nezadovoljnika u stranci.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Na pitanje kad će uputiti ove dvije inicijative, Mrsić je priznao da ih još nisu podržali ni njihovi zastupnici u Klubu, a šef stranke Davor Bernardić dobio je još jednu porciju kritika. Doduše, Mrsić je ovog puta bio i dosta blaži od svoje kolegice Kasunić Peris, koja je vidno razočarana Bernardićevim ponašanjem, sasula salvu kritiku na svog vođu otkrivši kako se oglušio kad mu je predlagala ova dva Zakona.



Svejedno je zakonske inicijative predložila, a podržao ju je Mrsić. Prvo su prijedloge predstavili novinarima, pa će ih prezentirati svom Klubu, a nakon što dobiju podršku za koju je Mrsić uvjeren da hoće, uputit će ove izmjene i u saborsku proceduru.

- Smatram da je Zakon o radu osobito važan jer se on tiče svakodnevnog života svakog građana. Taj Zakon je ključna tema kojom bi se SDP trebao baviti, a zašto to nije tako, ja ne znam. Protekla dva tjedna pokušala sam intenzivno stupiti u kontakt s predsjednikom i ukazati mu na važnost, ali se on oglušio - poručila je Kasunić Peris dodajući kako je kao članica SDP-a zaista razočarana što Bernardić ne prepoznaje važne inicijative i da on ne stoji iza ovog Zakona.

- I zato smatram da je bilo izrazito važno da se s ovim Zakonom izađe u javnost - istaknula je.