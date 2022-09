SDP Renatu Peteku zabranio gostovanje u ‘Otvorenome’

Dapače, moglo bi dodatno eskalirati i dovesti do daljnjeg osipanja SDP-ova Kluba zastupnika u Zagrebačkoj skupštini, piše Večernji list.

Večernji list već je pisao da bi taj klub mogao napustiti SDP-ov Renato Petek, inače jedan od najžešćih kritičara Možemo! i gradonačelnika Tomislava Tomaševića, a nakon HRT-ove emisije “Otvoreno” u srijedu, u kojoj se govorilo o odlaganju i odvozu otpada u Zagrebu, čini se da je korak bliže takvoj odluci.

– Dobio sam u srijedu poziv od voditelja i urednika Damira Smrtića da gostujem u emisiji i, kao što to uvijek i radim, prijavio to vodstvu svoje organizacije. Dakle, nazvao sam v. d. predsjednika Branka Kolarića i kazao mu da imam poziv za sudjelovanje. Međutim, Kolarić me ubrzo nazvao i kazao mi kako je središnjica odlučila da u emisiju ne idem ja, nego kolega Joško Klisović – kaže Petek i dodaje da je neformalnim kanalima čuo da je takvih poziva da sudjeluje u sličnim emisijama zadnjih dana bilo još, ali da je stranka i njih zaustavila.

Kaže i da nema problem prihvatiti takvu odluku stranke, ali očekuje jasno objašnjenje zbog čega ne smije gostovati i govoriti o temama o kojima jedini unutar Kluba SDP-a inače govori i istupa, a očekuje i da se što prije potpuno razjasni kako će stvari unutar zagrebačke organizacije i unutar Kluba SDP-a u Zagrebačkoj skupštini dalje funkcionirati.

Da je direktno u “Otvoreno” pozvao Peteka, potvrdio je i voditelj i urednik te emisije Damir Smrtić, koji je dodao da su ga, nakon što se s Petekom dogovorio o gostovanju, nazvali iz SDP-a i rekli mu da će ipak doći Joško Klisović, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

