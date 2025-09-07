Na sastanku su SDP-ovci pretresali koje su to točke gdje je SDP različit od HDZ-a te zaključili da treba inzistirati na tome i tako doći do šireg kruga potencijalnih birača, donosi novi broj tjednika Express
TAJNI SKUP S HAJDAŠEM PLUS+
SDP se pokušava probuditi. Može li ili je za to prekasno?
Čitanje članka: 2 min
Predsjednik SDP-a okupio je svoje potpredsjednike u Tuhelju, a u probranom društvu našao se još i Tonino Picula, član predsjedništva i zastupnik u Europskom parlamentu. Kako bi dobili bolju sliku o samima sebi, odnosno odgovor na pitanje gdje griješe, koje su im slabosti i promašaji, a što pomaže u prepoznavanju problema i dolasku do mogućih rješenja. Zato su na sastanak bili pozvani sociolog Dragan Bagić, analitičar Tomislav Čular i Ivana Dragičević.
