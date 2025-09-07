Obavijesti

TAJNI SKUP S HAJDAŠEM PLUS+

SDP se pokušava probuditi. Može li ili je za to prekasno?

Piše Snježana Krnetić,
SDP se pokušava probuditi. Može li ili je za to prekasno?
Otvorenje FALIŠ-a, Festivala alternative i ljevice Šibenika | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na sastanku su SDP-ovci pretresali koje su to točke gdje je SDP različit od HDZ-a te zaključili da treba inzistirati na tome i tako doći do šireg kruga potencijalnih birača, donosi novi broj tjednika Express

Predsjednik SDP-a okupio je svoje potpredsjednike u Tuhelju, a u probranom društvu našao se još i Tonino Picula, član predsjedništva i zastupnik u Europskom parlamentu. Kako bi dobili bolju sliku o samima sebi, odnosno odgovor na pitanje gdje griješe, koje su im slabosti i promašaji, a što pomaže u prepoznavanju problema i dolasku do mogućih rješenja. Zato su na sastanak bili pozvani sociolog Dragan Bagić, analitičar Tomislav Čular i Ivana Dragičević.

