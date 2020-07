'SDSS daje podršku istospolnim brakovima koji žele imati djecu'

Suspenzija dekanice je neprihvatljiva, blizu sam toga da kažem da to što se događa na zagrebačkom Sveučilištu predstavlja najgori tip političkog ponašanja, rekao je Pupovac o Filozofskom fakultetu

<p>Ne vidimo nikakvog razloga da ljudi koji imaju volju osigurati skrb djeci bez roditelja ne bi to mogli, neovisno o tome jesu li istospolni partneri ili ne. I heteroseksualni brakovi sa sobom nose čitav niz spornih načina brige o djeci kao i rizika, rekao je <strong>Milorad Pupovac</strong> za <a href="https://www.jutarnji.hr/video/news/ne-vidim-razloga-da-gayevi-ne-bi-mogli-usvajati-djecu-filozofski-fakultet-situacija-je-opasna-15008374" target="_blank">Jutarnji list</a>.</p><p>Dodao je kako je SDSS i dosad surađivao sa zajednicama koje se bore za rodnu ravnopravnost te kako će se nastati zalagati za vrijednosti vezane uz istospolne partnere.</p><p>Dotakao se i situacije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem predaje:</p><p>- Suspenzija dekanice je vrlo opasna i neprihvatljiva, blizu sam toga da kažem da to što se događa na zagrebačkom Sveučilištu predstavlja najgori tip političkog ponašanja. Kontrola ljudi, institucija i programa preko javnog novca i javnih odluka je nedopustiva, to nije nikakva autonomija, to je gušenje autonomije te intelektualnog i istraživačkog potencijala. Čudi me da toliko ljudi na Sveučilištu to prihvaća, kao i da toliko ljudi koji su odgovorni nositelji vlasti ne vide da je to destruktivno - rekao je te poručio da bi nadležne službe trebale brzo reagirati.</p><p>Za kraj, za <a href="https://www.jutarnji.hr/video/news/ne-vidim-razloga-da-gayevi-ne-bi-mogli-usvajati-djecu-filozofski-fakultet-situacija-je-opasna-15008374" target="_blank">Jutarnji list</a> je izražio i želju da se SDP konsolidira jer je ta stranka važna zbog političke stabilnosti.</p>