Kosor: Bilo bi vrijeme da Pupovac uđe u Vladu i rješava probleme o kojima govori

<p>Pokazalo se da je bila dobra ideja <strong>Andreja Plenkovića</strong> i vodstva HDZ da se ide u izbore sad u ljeto, nakon prvog vala prvog vala bitke s koronom jer je veliki dio ljudi koji su izašli očito su imali povjerenja u Stožer, smatra <strong>Jadranka Kosor, </strong>a pojašnjava i zašto:</p><p>- Članovi Stožera su se pojavljivali danonoćno po svim medijima, što nije nevažno, to pokazuju i preferencijalni glasovi za Beroša. Međutim, mala izlaznost, disciplinirani HDZ-ovi birači, loše SDP-ove liste, njihova mlaka i neinvetivna kampanja i to bi bilo to. Naravno i disciplinirani HDZ-ovi članovi i birači - rekla je Kosor.</p><p>Vezano za smanjenje broja ministarstava, zanima ju hoće li opet biti braniteljskih šatora ukine li se Ministarstvo branitelja.</p><p>- Ako svi zaposleni u minstarstvima ostanu to neće puno značiti. Vidjet ćemo, to su sad baloni koji se puštaju da se vidi kako će ljudi reagirati. Meni će biti jako zanimljivo ako dođe do ukidanja ministarstva branitelja kako će na to reagirati branitelji, hoće li biti šatori ili ne. Vjerojatno ne, iako tu ima neke logike - kaže Kosor.</p><p>- Što se tiče činjenice da će HDZ u toj svojoj većini imati zastupnike manjina i da to ide zato toliko brzo, to je ipak različito od vremena moje i Sanaderove Vlade jer smo mi sa SDSS-om potpisali koalicijski sporazum. Ne vidim razloga da i sada HDZ to ne napravi pa da onda netko od članova SDSS-a uđe u Vladu. Ja mislim da bi bilo vrijeme nakon tolikih godina, Pupovac, jer je to logično, ako si predsjednik stranke i participiraš u vlasti, da on preuzme odgovornost i kao član Vlade rješava probleme o kojima često govori - rekla je Kosor u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3848370/gosca-rtl-direkta-je-jadranka-kosor-otkrit-ce-nam-kako-tumaci-nadmocnu-pobjedu-hdz-a/" target="_blank">Direktu</a>.</p><p>Tko je za bivšu premijerku dobar budući predsjednik SDP-a?</p><p>- Nisam razmišljala o tome. Čak sam u zadnjem mandatu, od 2011. do 2015. bila u Saboru i dobro smo surađivali. To je stvar njihove odluke, ali mislim da moraju djelovati brzo zato što dolazi jedna nova generacija političara na lijevom spektru koji su se etablirali. Ovo je njihov planetarno povijesno loš rezultat u Zagrebu. Kao što vidimo Vladi nije naštetilo ni to što nije donesen Zakon o potresu, mnogi su to predviđali. Međutim tu su se pojavili novi dobro kapacitirani političari - rekla je.</p><p>Uskoro više...</p>