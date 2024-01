Sedam je godina zlostavljao suprugu, tukao je i sina. Dobio tek 4 godine i 8 mjeseci zatvora

Na četiri godine i osam mjeseci zatvora nepravomoćno je u prosincu osuđen 52-godišnjak iz Slavonije zbog teškog spolnog zlostavljanja supruge. Tužiteljstvo je nabrojalo 14 takvih slučajeva te ga uz to teretilo i za nasilje prema njoj i zajedničkom djetetu.

Prema presudi Županijskog suda u Vukovaru, sve je to trajalo od siječnja 2013. pa do kolovoza 2020. kad bi se napadač vraćao s rada u inozemstvu.

- U nakani da spolno iskoristi i ponizi svoju suprugu, u najmanje četrnaest navrata, na različite načine silovao suprugu unatoč tome što ga je molila da to ne radi i govorila mu da trpi bolove - navodi se u presudi. Dodali su i kako joj je u spolovilo gurao različite predmete te da je zbog toga imala određenih zdravstvenih posljedica.

Neke od njih je bacila, no on bi, navela je žrtva, stalno donosio nove te ih joj je na kućnu adresu slao i poštom. U svom iskazu navela je kako bi njihovi susreti, kad bi se vratio iz inozemstva, uglavnom proveli u svađi. Suprugu je vrijeđao gotovo svakodnevno joj psujući "majku, oca, Boga, Isusa, nazivao je glupačom, luđakinjom, debelom kravom, govorio joj da je nesposobna za raditi". Osim vrijeđanja i silovanja, jednom ju je prilikom "uhvatio za ramena i tresao, čupao joj kosu i dlanovima ruku udarao po glavi više puta". To je bio jedini put gdje ju je i fizički tukao.

Sud je naložio i psihijatrijsko vještačenje, koje je pokazalo kako joj lijekovi nisu puno pomagali, jer uzrok njezine patnje nije bio biološke prirode.

- Psihijatru je krenula na poticaj supruga ali liječenje nije rezultiralo poboljšanjem stanja jer je opisano stanje bilo uzrokovano višegodišnjim emocionalnim zanemarivanjem njezinih osjećaja i emocionalnih potreba u partnerskom odnosu. On se najizravnije očitovao forsiranjem seksualnih aktivnosti na način koji nije željela, koji joj nisu donosili ugodu i davao osjećaj voljenosti od strane supruga nego joj je stvarao osjećaj neugode, bolova, iskorištenosti i poniženja - navode u presudi.

Obiteljski se nasilnik pred sudom izjasnio da nije kriv, te da nikada nije imao spolni odnos sa sada bivšom suprugom bez njezine volje. Optužio ju je da laže jer je ljubomorna što je našao drugu suprugu. Dodao je kako on do prijave nije imao psihičkih problema, a zbog ovog slučaja ne može spavati niti jesti posljednjih šest mjeseci. Opovrgnuo je i da je tukao sina.

No sud nije povjerovao u njegovu obranu već je stao na stranu žrtve.

- Sud je poklonio vjeru iskazu oštećene, jer je iskazivala detaljno o odnosu njezina bivšeg supruga prema njoj dok su bili u braku. Iz nalaza i mišljenja vještaka psihijatra i psihologa razvidno je da oštećena nije sklona izmišljanju događaja i sugestibilnosti te da su njeni opisi udovoljavali kriterijima za ocjenu stvarno proživljenih, a ne izmišljenih događaja - piše u presudi.